Palmuöljyn hinta kokee jyrkän käänteen ylitarjonnan vuoksi

Palmuöljyn hinta kääntyi tällä viikolla jyrkästi nousuun maailman suurimman tuottajan Indonesian varastojen jyrkässä nousussa. Business Insiderin keräämien tietojen mukaan hinta putosi keskiviikkona alimmilleen 746:een, mikä on alimmillaan lähes neljään kuukauteen. Se oli huipussaan 975 tämän vuoden huhtikuussa.

Useat tärkeät maataloushyödykkeet, kuten kaakao, appelsiinimehu ja oliiviöljy, ovat hypänneet tänä vuonna usean vuosikymmenen huipulle, kun markkinat heijastuivat kuivuuteen monissa maissa. Palmuöljy on myös lisääntynyt tänä vuonna El Ninon lisääntyneiden pelkojen vuoksi.

El Nino on katastrofaalinen säätapahtuma, joka johtaa kuivuuteen monissa Aasian maissa, kuten Malesiassa ja Indonesiassa. Jälkimmäinen on maailman suurin palmuöljyn tuottaja. Siksi palmuöljyn hinta on laskenut El Nino -tapahtuman viivästyessä.

Samaan aikaan palmuöljyvarastot ovat kasvaneet voimakkaasti viime kuukausina. Reutersin julkaisemat tiedot osoittivat, että Malesian varastot nousivat korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden lokakuun, vaikka maa lisäsi vientiään.

Intiassa on myös suuria palmuöljyvarastoja, mikä tapahtui asiakkaiden valmistautuessa El Ninoon. Maan palmuöljyn tuonti putosi 26 % syyskuussa varastojen noustessa ennätyskorkeimmalle tasolle.

Silti on todennäköistä, että palmuöljyn hinta nousee takaisin tulevina kuukausina. Ensinnäkin oliiviöljyn hinnat ovat nousseet ennätyskorkeaksi, mikä voi johtaa palmuöljyn kysynnän kasvuun. Palmuöljyä käytetään usein oliiviöljyn korvikkeena.

Samaan aikaan huolia on palmujen ikääntymisestä ja alan alhaisista sadoista. Tutkimusyhtiö Oil World varoitti tuoreessa raportissaan keskisatojen hälyttävästä laskusta vähäisen uudelleenistutuksen vuoksi. Sellaisenaan palmuöljyntuotannon arvioidaan laskevan 1,8 miljoonaan tonniin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Toinen haaste palmuöljylle on, että se on erilainen kuin muut viljelykasvit, kuten maissi ja soija. Palmuöljyllä kestää vähintään kolme vuotta, ennen kuin se alkaa kantaa hedelmää. Siksi, vaikka meillä on nyt korkeat varastot, on todennäköistä, että toimitukset vähenevät tulevina vuosina.

Kysyntä sen sijaan on edelleen korkea, koska palmuöljystä valmistetaan eräitä maailman suosituimpia tuotteita. Sitä käytetään muun muassa pesuaineiden, elintarvikkeiden, jäätelön ja saippuan valmistukseen.

