SSV-verkoston perustaja Alon Muroch aloitti toimintansa Israelin ja Hamasin välisen sodan keskellä

Alon Muroch, Ethereum staking -infrastruktuurialustan SSV Networkin perustaja, on otettu Israelin puolustusvoimiin.

Muroch ilmoitti asiasta X:n keskiviikkona julkaisemassaan viestissä ja huomautti, että hän on havainnut tilanteen paikan päällä paljon pahempana kuin mitä on lähetetty Hamasin yllätyshyökkäyksen jälkeen Israeliin viime viikonloppuna. Tässä on mitä SSV Networkin perustaja sanoi:

”Sain sarjoiksi, tilanne kentällä on huomattavasti kuvattua huonompi. Verilöyly on ainoa sana, joka tulee mieleen. 90 % siviileistä (perheistä). Kääntelemme pöytiä, se ei tule olemaan lyhyt eikä kaunis.”

Israel on kutsunut yli 300 000 armeijan reserviläistä, koska se suunnittelee suurta maahyökkäystä Hamas-militantteja vastaan.

SSV Networkin hinta laski Murochin uutisten jälkeen

Copy link to section

SSV Networkin (SSV) hinta laski jyrkästi uutisten jälkeen, lähes kaksinumeroisena muutamassa tunnissa, kun myyntipaineet painoivat alkuperäisen tokenin huipusta 14,80 dollarista 13,40 dollariin. Kirjoitushetkellä kryptovaluutan hinta oli jälleen yli 14,00 dollaria, ja mieliala vaihteli härkien keskuudessa SSV Network -tiimin vakuuttuessa projektista.

SSV Networkin globaalin BD:n johtaja Matthias huomautti lausunnossaan, että projekti pysyi tavoitteissaan keskittyneenä vastoinkäymisissäkin. SSV Network on sijoittanut miljoonia dollareita hajautetun ETH-panoksen edistämiseen, mukaan lukien 50 miljoonan dollarin ekosysteemirahasto Distributed Validator Technology (DVT) -teknologian kehittämiseen.

CoinGeckon tietojen mukaan SSV:n kauppa oli noin 14,15 dollaria klo 7.00 ET 11. lokakuuta, mikä on edelleen yli 4 % laskussa viimeisen 24 tunnin aikana. Altcoinin arvo laski lähes 11 % viime viikolla.

Israelin ja Hamasin sota ja vaikutus markkinoihin

Copy link to section

Palestiinasta ja Israelista saadut raportit osoittavat, että yli 2 200 ihmistä on kuollut konfliktin puhkeamisen jälkeen – CNN:n mukaan ainakin 1 055 ihmistä on tähän mennessä kuollut Gazassa Israelin kostoilmaiskujen seurauksena, ja 1 200 kuolemantapausta on yhdistetty Hamasin hyökkäyksiin.

Vaikka öljy- ja puolustusvarastot nousivat aiemmin tällä viikolla konfliktien aiheuttaman “polven nykimisen” seurauksena, asiantuntijat ovat arvioineet, että riskejä on runsaasti, jotka voivat edelleen vaikuttaa laajempiin rahoitusmarkkinoihin.

Miljardöörisijoittaja Paul Tudor Jones on varoittanut, että Israelin ja Hamasin väliseen sotaan liittyvät geopoliittiset riskit voivat lisätä osakkeiden laskupaineita.