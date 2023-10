Kryptomaailma on täynnä kolme trendikästä digitaalista omaisuutta: Loom Network, BIG TIME ja Memeinator.

Vaikka jokainen näistä rahakkeista tuo jotain ainutlaatuista pöytään, sijoittajat ja harrastajat seuraavat tarkasti hintamuutoksiaan ja ennakkomyyntitapahtumiaan.

Loom Network vahvistaa Ethereum-ekosysteemiä

Loom Network (LOOM) on aiheuttanut kryptoalalla hälinää innovatiivisen lähestymistavan ansiosta Ethereum-verkon skaalautuvuusongelmien ratkaisemisessa. LOOM toimii Layer 2 -skaalausratkaisuna Ethereumille, mikä mahdollistaa nopeammat ja kustannustehokkaammat tapahtumat.

Uusimpien tietojen mukaan LOOM:n kauppa on 0,32 dollaria. Se on todistanut tasaista nousua viime viikkoina, mikä kuvastaa kasvavaa kiinnostusta Layer 2 -ratkaisuja kohtaan ja niiden potentiaalia lievittää Ethereumin ruuhkautumista. Token on noussut huimat 714 % viimeisen 30 päivän aikana.

Loom Network price chart

BIG TIME huippu pelialalla

BIG TIME (BIGTIME) ei ole tyypillinen kryptovaluuttasi. Se on monen pelaajan toimintaroolipelin alkuperäinen merkki, joka yhdistää nopeatempoisen taistelun kukoistavaan pelin sisäiseen talouteen. BIG TIME tarjoaa pelaajille mahdollisuuden omistaa, käydä kauppaa ja luoda digitaalista omaisuutta NFT:n (Non-Fungible Tokens) muodossa. Mikä tekee BIG TIMEsta erottuvan, on sen sitoutuminen tekemään Web3-elementeistä näkymättömiä pelaajille, mikä takaa saumattoman pelikokemuksen.

BIGTIME on kokenut merkittäviä hintavaihteluita, ja sen arvo on tällä hetkellä 0,2425 dollaria. Erityisesti se saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 0,341 dollaria, vain kaksi päivää sitten, mikä osoitti tämän ainutlaatuisen peliskripton ympärillä olevaa innostusta. Kolikko on noussut 250 % viimeisen 30 päivän aikana.

BIG TIME:n hintakaavio

Useat suuret kryptovaluuttapörssit, kuten Binance ja BitGet, ovat lanseeranneet BIGTIME U-pohjaisia kestosopimuksia.

Memeinator muokkaa meemialaa

Memeinator (MMTR) on tullut uudistamaan meemikolikko-rintamaa. Se on kerännyt huomiota rohkeasta tehtävästään hallita meemikolikkomarkkinoita ja eliminoida heikommat tokenit. Lohkoketju- ja tekoälyteknologiaa hyödyntäen Memeinator pyrkii tuomaan järjestystä meemikolikoiden kaoottiseen maailmaan tuomitsemalla aliarvoisia tokeneita.

Memeinatorin ennakkomyynti etenee

Memeinatorin ennakkomyynti on ollut aivan poikkeuksellinen. Se ylitti alle 48 tunnissa 500 000 dollarin rajan ja nousi ennakkomyyntinsä kolmanteen vaiheeseen.

Se, mikä erottaa Memeinatorista, on sen sitoutuminen yhteisön sitoutumiseen, ja huomattava osa MMTR:stä on varattu kilpailuihin ja markkinointiryhmiin. Tiimi on myös suunnitellut ennakkomyynnissä olevien tokenien asteittaista jakelua varmistaakseen laajemman osallistumisen.

Memeinatorin ennakkomyynti nousi 0,01 dollariin, ja se myytiin nopeasti loppuun ensimmäisessä vaiheessa. Tällä hetkellä MMTR:n hinta on 0,011 dollaria, ja se voi nousta 0,012 dollariin, kun kiinnostus jatkaa nousuaan.

Johtopäätös

Kryptovaluuttamarkkinat kehittyvät jatkuvasti, ja nämä kolme tekijää osoittavat, kuinka innovaatiot ja ainutlaatuiset lähestymistavat voivat johtaa merkittävään menestykseen. Loom Network vastaa Ethereumin skaalautuvuusongelmiin, BIG TIME suunnittelee pelaamisen uudelleen integroimalla NFT:t ja Memeinatorin tehtävänä on puhdistaa meemikolikkotila.

Sijoittajat ja harrastajat seuraavatkin kyseisiä tokeneita tarkkaan, samalla kun ne aiheuttavat myllerrystä omissa markkinaraoissaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.