P2E-alusta, Metacade (MCADE), täyttää jälleen lupauksensa, jonka se antoi projektin käynnistyessä. Projektin pääverkko käynnistyy lokakuun lopussa ja sen odotetaan avaavan joukon uusia kehityshankkeita. Projektiryhmä on lanseerannut joukon tuoteportfolioita ja kumppanuuksia ennen lanseerausta.

Metacaden Staking V2 tarjoaa 25 %:n tuoton osallistumisen päättyessä

Metacaden panostuspooli on ollut keskustelunaihe kuluneen viikon aikana 412 482,335 dollarin panoksella. Summa on lähellä panospoolin tavoitetta 500 000 000, mikä korostaa vahvaa kiinnostusta.

Staking v2 kestää kuusi kuukautta ja seuraa Staking v1:tä, joka oli 100 % merkitty ja keräsi 250 000 dollaria. Vahva tilaus korostaa Metacaden yhteisössä herättämää kiinnostusta. Sijoittajia houkuttelee myös 25 %:n tuotto panostokeneille. Tuotto on poikkeuksellisen korkea tuotto, jonka takana on arvostettu projekti. Stakerilla on myös mahdollisuus hakea elinikäistä Metacader Passia.

Polygonin kumppanuus avaa jännittäviä pelimahdollisuuksia

Aiemmin tässä kuussa Metacade ilmoitti tehneensä yhteistyötä pelien linchpin Polygon Labsin kanssa. Metacade sanoo, että kumppanuus parantaa satojen uusien pelien saatavuutta Polygonin kautta. Metacaden toimitusjohtaja Russell Bennett kommentoi:

Tämä yhteistyö on aina ollut osa tavoitteitamme, ja sen taustalla on syvä kunnioitus Polygon Labsin merkittävää työtä kohtaan ja yhteinen intohimomme blockchain-pelaamista kohtaan. Loppujen lopuksi on ilmeistä, että Polygon-protokollia tulee olemaan keskeinen rooli alan tulevaisuudessa.

Polygon on ollut johtava Ethereum-skaalausratkaisu. Alusta on houkutellut Web 3.0:aan siirtyviä yrityksiä alhaisten transaktiokustannusten ja suuren skaalautuvuuden ansiosta.

Metacade uskoo, että Polygon noudattaa sitoutumistaan jännittävien pelikokemusten tarjoamiseen. Kumppanuus on myös ratkaisevan tärkeä Metacadelle, koska se muuttaa Web 3.0 -pelien hallinnan.

Vapauta arvo pelien ja Transak-kumppanuuksien kautta

Metacaden räjähdysmäinen kasvu on saanut tiimin harkitsemaan hyödyllisiä sopimuksia yhteisölle. Joitakin jännittäviä pelikumppanuuksia ovat Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena ja Great Escape. Jotkut Metacaden tulevista kumppanuuksista sisältävät Definity Legend- ja Oxya Origin -pelit.

Metacade toimii myös Transakissa, joka on Fiat on/off -ramppikehittäjä. Transak antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa MCADE:tä 0 %:n korttimaksuilla Metacaden verkkosivuston kautta. Kumppanuudet eivät ainoastaan lisää MCADE:n saavutettavuutta, vaan tekevät siitä myös houkuttelevan sijoituksen.

Metacade: Pelaajien yhteisö, joka tarjoaa ainutlaatuisia tapoja ansaita

Metacaden potentiaali ei ole syntynyt sattumalta. Tiimi ottaa yhteyttä yhteisöön toistuvien AMA:iden kautta. AMA:ista tiedotetaan etukäteen Metacaden sosiaalisessa mediassa. Kuka tahansa voi esittää kysymyksiä ja pyytää selvennystä. Yhteiskunnat ovat rakentaneet luottamusta, minkä ansiosta yhteisö voi liikkua yhtenä kokonaisuutena.

Tulevaisuudessa Metacade pyrkii olemaan yhteisön hallitsema ekosysteemi. Tiimi on kiinnittänyt huomiota DAO-rakenteeseen vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen mennessä. Siirtymän myötä jäsenet voivat tehdä päätöksiä ja määrittää kokonaisuuden suunnan.

Metacaden vetovoima näkyy myös sen tulomalleissa. Metacadessa on mainonta, aloituslevy web 3.0 -yrityksille ja työpaikkailmoitukset. Toiset ovat turnausten, palkintoarvontojen ja pelihallipelien osallistumismaksuja.

Toisaalta Metacade-käyttäjät ansaitsevat Play2Earn-, Create2Earn- ja Compete2Earn-ominaisuuksien avulla. Work2Earn-ominaisuus, joka julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, tuo Web 3.0 -työmahdollisuuksia käyttäjille.

Onko Matacade hyvä sijoitus?

Tuleva Metacade-mainnet onkin kirsikkana kakun päällä kyseiselle projektille, joka on jo ottanut valtavan harppauksen. Mainnet toivottaa tervetulleeksi täyden valikoiman Metacaden tuotelanseerauksia ja -kehityksiä. Sellaisenaan Metacadesta tulee täysimittainen projekti, joka ohjaa arvoa ja tokenin hintaa.

Voit myös tarkastella suuria pörssejä, joissa MCADE on listattu. Voit ostaa MCADE:n Uniswapista, BitMartista, Bitgetistä ja Coinstoresta, ja lisää listauksia on tulossa.

Yllä olevan kanssa MCADE on potentiaalinen 10-kertainen investointi tulevaisuuteen. Tokenin arvo voidaan vapauttaa erilaisista käyttötapauksista, listauksista ja kumppanuuksista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.