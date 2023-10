Chainlink valaat lisäävät 5,12 miljoonalla LINKillä pienten vähittäiskaupan silmien tuottokaupoissa

Chainlinkin hinta on laskenut noin 1,5 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja tällä hetkellä kaupankäynti on noin 7,48 dollaria suurissa pörsseissä. Päivänsisäinen CoinGeckon datan huippu aikaisin tiistaina on lähellä 7,80 dollaria, ja pieni lasku on tulossa, kun vähittäiskauppiaat haluavat saada voittoa viimeaikaisten voittojen jälkeen, jotka ovat nousseet LINK-hintaan 20 % viimeisen 30 päivän aikana.

Samaan aikaan ketjun tiedot osoittavat, että suurin LINK-haltijoiden kohortti, niin sanotut valaat, joilla on 100 000–1 miljoonaa merkkiä, ovat nostaneet lompakon kokonaisarvon kuuden vuoden huipulle. Kertymä on lisääntynyt, kun instituutioiden tuki edelleen laukaisee positiivisen tunteen altcoinille.

Valaat ostivat yli 5,12 miljoonaa LINK tällä viikolla

Markkinatietoalusta Santiment jakoi ketjun tietoja Chainlinkille maanantaina, mikä osoitti, että LINK pysyi lähellä keskeistä tukitasoa pienten vähittäiskauppiaiden voittokauppojen keskellä. Mutta tämän skenaarion keskellä valaat kerääntyivät aggressiivisesti, ja he olivat alustan mukaan lisänneet yli 5,12 miljoonaa LINK-merkkiä yli 38 miljoonan dollarin arvosta kokonaisomistukseensa kuluneen viikon aikana.

Sentiment kirjoitti X:ään:

“Chainlink on 7,51 dollaria, nyt +30% viimeisen 5 viikon aikana. Tänä aikana lompakoita, joissa on 100 000–1 M $ LINK, on kertynyt aggressiivisesti, ja 38,5 miljoonan dollarin kolikoita on lisätty pelkästään viime viikolla. Heidän liikkeensä ovat merkityksellisempiä kuin pienet vähittäiskauppiaat, jotka ottavat voittoa.”

Ketjulinkin hintanäkymät

Valastoiminta jatkaa äskettäistä positiivisuutta Chainlinkissä, mikä johtuu lohkoketjuprotokollan tekniikan laajemmasta käyttöönotosta. Altcoinin ennustetaan myös räjähtävän räjähdysmäisesti reaalimaailman omaisuuserien tokenisaation nousussa, sektori, joka on houkutellut maailmanlaajuista finanssijättiä JPMorgania.

Tämä näkymä on auttanut yleistä tokenisaation näkymiä ja auttanut Chainlink-hinnan viimeaikaista positiivista kehitystä. Huolimatta viimeisten 24 tunnin aikana havaituista laskuista, LINK/USD voi näin ollen pysyä nousussa ja mahdollisesti kääntyä korkeammalle, jos hinta nousee yli 8,00 dollarin.

Positiivinen kuva saattaa kuitenkin riippua siitä, pitävätkö härät 7,40 dollarin tukialueen yläpuolella. Jos kysyntävyöhykkeellä käydään uudelleen lähellä 7,00 dollaria, LINK saattaa vaarantaa uuden laskun syyskuun alimmille tasoille 5,80 dollaria.