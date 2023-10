Lido lopettaa Solanan panostamisen DAO-äänestyksen jälkeen

Lido Finance, johtava hajautettu nestemäisen panostuksen protokolla, jonka kokonaisarvo on lukittu yli 14 miljardia dollaria (TVL), on ilmoittanut Solanan (SOL) panostuspalvelujen lopettamisesta. Lidon laajenemisesta proof-of-stake-ekosysteemiin ilmoitettiin ensimmäisen kerran Solanalle toukokuussa 2021.

Lido Solanan auringonlaskun aikaan

Tarkemmin sanottuna SOL:n panostaminen Lidoon on virallisesti suljettu uusilta käyttäjiltä. Samaan aikaan Lido Staked SOL (stSOL) -haltijat jatkavat panospalkkioiden ansaitsemista koko vaiheittaisen sulkemisjakson ajan. Lido on Solana tukee myös stSOL:n poistamista protokollan käyttöliittymän kautta 4.2.2024 asti, jolloin palvelu on käytettävissä vain komentoriviliittymän (CLI) kautta.

Siirto tapahtuu sen jälkeen, kun yhteisöäänestyksessä hyväksyttiin Lidon ehdotus Solana-kehittäjätiimistä, blogiilmoituksessa todettiin. Lidon tiimi kirjoitti :

“Lido on Solana -auringonlasku tulee sen jälkeen, kun P2P Validator (Lido on Solana -kehitystiimi) esitti Lido DAO:lle ehdotuksen, jossa hahmotellaan Lido on Solanan saavutuksia, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä.”

P2P Validatorin ehdotus visioi projektille kaksi skenaariota – joko Lido on Solana jatkaa, mutta “Lido DAO:n taloudellisella tuella” tai tuki lopetetaan. Lidon DAO-yhteisö äänesti Solanan panostoiminnan lopettamisen puolesta, kuten ilmoituksessa mainitaan.

“Vaikka tämä päätös oli vaikea lukuisten vahvojen suhteiden edessä Solanan ekosysteemissä, sen katsottiin olevan välttämätön laajemman Lido-protokollaekosysteemin jatkuvalle menestykselle”, he lisäsivät.

P2P-tiimin mukaan Lido on Solana -palvelun perustaminen ja käyttö maksoi noin 700 000 dollaria. Haastavat markkinaolosuhteet ja muut tekijät olivat kuitenkin johtaneet yli 480 000 dollarin tappioon. Jatkaminen olisi vaatinut merkittävää taloudellista panosta DAO:lta, jota yhteisö äänesti vastaan lähes 93 prosentilla LDO-tokeneista (65 miljoonaa 70,1 miljoonasta).

DeFiLlaman tiedot osoittivat, että SOL:n lukittu kokonaisarvo (TVL) Lidossa oli noin 55,8 miljoonaa dollaria tiistaina 17. lokakuuta. Tämä oli vain 0,39 % Lido TVL:stä, ja se on merkittävä lasku viime vuoden huhtikuun 440 miljoonan dollarin huipuista.