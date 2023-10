USD/ARS, S&P Merval-indeksi ennätyskorkeuksissa ennen vaaleja: mitä seuraavaksi?

USD/ARS ja S&P Merval -indeksi ovat valokeilassa lähipäivinä, kun Argentiina on menossa erittäin merkittäviin vaaliinsa. MERVAL-indeksi on ollut tänä vuonna yksi parhaiten menestyneistä indekseistä noussut yli 178 %. Toisaalta Argentiinan peso on romahtanut ennätysmatalalle.

Argentiinan vaalit edessä

Copy link to section

Argentiinan osakkeet ovat menestyneet tänä vuonna vahvasti, vaikka talous kävi läpi ennätysten synkimmän ajanjakson. MERVAL-indeksi, joka seuraa maan 20 suurinta yritystä, on noussut tänä vuonna 178 % paikallisessa valuutassa laskettuna. Sen vuotuinen tuotto viimeisen viiden vuoden aikana on 75,84 %, mikä on korkeampi kuin sen maailmanlaajuisesti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Argentiinan osakkeet ovat hypänneet, kun sijoittajat toivovat, että hallinnon muutos ja halvat arvostukset auttavat muuttamaan taloutta. Se on myös noussut, kun sijoittajat ovat edelleen optimistisia Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pelastuspaketin suhteen. Lisäksi Kiina myönsi äskettäin 6,5 miljardia dollaria Argentiinalle valuuttaswapilla, jonka molemmat hallitukset kohtaavat.

Argentiinan osakkeilla ja pesolla on kuitenkin epävarma tulevaisuus tärkeiden vaalien lähestyessä. Äänestäjät menevät sunnuntaina vaaleihin valitsemaan presidenttinsä. Parhaat kilpailijat ovat Freedom Advancesin Javier Milei, Patricia Bullrich ja Sergio Massa. Useimmat analyytikot odottavat, että Milei voittaa.

Milei on antanut radikaaleja lupauksia, mukaan lukien siirtyminen Yhdysvaltain dollariin ja radikaalit muutokset keskuspankkiin. Hän on myös luvannut supistaa julkisia menoja budjettialijäämän pienentämiseksi.

Argentiinan seuraavalla presidentillä on edessään suuria haasteita. Inflaatio on kiihtynyt, valuutta on menettänyt arvonsa, kun IMF odottaa 43 miljardia dollariaan. Myös maatalousala, joka on suuri osa taloutta, on romahtanut. Argentiina tuo nyt elintarvikkeita esimerkiksi Brasiliasta.

Näkymät Mervalille ja Argentiinan pesolle

Copy link to section

TradingView:n Merval-kaavio

Sekä S&P Mervalin että Argentiinan peson näkymät ovat epävarmat ennen vaaleja. Merval-indeksin ollessa kaikkien aikojen huipussaan, ARS on romahtanut ennätysmatalalle.

Epäilen, että Argentiinan osakkeet vetäytyvät lähiviikkoina, koska ne ovat tulleet melko kalliiksi. Merval-indeksi on noussut yli 3 210 % pandemian alimmalta tasolta. Useimmissa tapauksissa tällaiset paraboliset liikkeet päättyvät kääntymiseen, kun ne tulevat Wyckoff-mallin jakeluvaiheeseen.

Argentiinan peso pysyy paineen alaisena vaalien jälkeen, varsinkin jos Milei voittaa. Analyytikot suhtautuvat skeptisesti siihen, kuinka hän toteuttaa dollarisaation, koska maalla on oltava resurssit sen saavuttamiseksi. Siksi USD/ARS-pari jatkaa huimaa nousuaan virallisen kurssin nousevan 400:aan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.