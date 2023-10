Rikas isä, köyhä isä -kirjailija toimittaa 2,7 biljoonan dollarin BTC-, Chainlink-, Solana-, XRP-, AAVE-ennusteen

Kryptovaluutat, erityisesti Bitcoin, ovat menestyneet hyvin viime viikkoina. Syyskuussa 24 800 dollarin pohjan jälkeen BTC on noussut 30 000 dollariin. Tämä härkäjuoksu on herättänyt kryptosijoittajia, ja tärkeimmät altcoinit, kuten XRP, Solana, Chainlink, Quant ja Hedera Hashgraph, ovat nousseet huimaan.

Bitcoin ETF toivoo

Mielenkiintoista on, että vaikka Bitcoin on pudonnut kaikkien aikojen korkeimmasta 67 000 dollarista nykyiseen 30 000 dollariin, se on päihittänyt sijoittajien rakastamat keskeiset omaisuuserät. Se on menestynyt paremmin kuin kulta, joka on myös lähellä ennätyskorkeutta.

Bitcoin on noussut lähes 400 % viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas kulta on noussut 62 %. Lisäksi Bitcoin on menestynyt paremmin kuin teknologiaosakkeet, ja Nasdaq 100 -indeksi on noussut alle 200 % tänä aikana.

Mikä tärkeintä, sijoittajat näyttävät uskovan, että Bitcoin on parempi sijoitus kuin amerikkalaiset pitkän aikavälin valtionkassat, joita pidetään usein turvasatamaina. Kuten kirjoitin viime viikolla, suurimmat ETF:t, kuten iShares 20+ Year Treasuries (TLT) ja Vanguard Long-Term Bonds (VGLT), ovat romahtaneet alimmalle tasolle lähes kymmeneen vuoteen.

On kolme tärkeintä syytä, miksi BTC-hinta nousee jyrkästi, kun korot ovat korkeimmalla tasolla yli kahteen vuosikymmeneen. Ensinnäkin analyytikot odottavat, että Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyy Bitcoin ETF:n pian. Tämä liike todennäköisesti lisää institutionaalisia sijoittajia.

Toiseksi Bitcoinin tarjonta on loppumassa. Yli 19,6 miljoonaa kolikkoa on jo louhittu ja vauhti hidastuu seuraavan Bitcoinin puolittumisen jälkeen. Ja lopuksi Bitcoin-valaat, kuten MicroStrategy, keräävät edelleen kolikoita.

Robert Kiyosakin Bitcoin-ennuste

Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad -kirjan tunnettu kirjoittaja, uskoo, että Bitcoinin hinnalla on enemmän tilaa. Hän odottaa hintojen nousevan 135 000 dollariin lähivuosina.

Jos hänen ennusteensa pitää paikkansa, se tarkoittaa, että Bitcoinin markkina-arvo nousee yli 2,7 biljoonaan dollariin. Bitcoinin markkina-arvo on noussut yli 600 miljardiin dollariin. Jos se olisi yritys, Bitcoin olisi maailman 10. suurin yritys.

Jos tämä ennuste on oikea, se tarkoittaa myös sitä, että myös muut altcoinit hyppäävät. Bitcoinilla on läheinen korrelaatio altcoineihin, kuten Ethereum, Solana, XRP, Chainlink ja Hedera Hashgraph. Kun se nousi maanantaina 30 000 dollariin, Ethereumin hinta nousi 1 700 dollariin, kun taas Chainlink ja Solana nousivat 10,70 dollariin ja 31 dollariin.

Chainlink hintaralli johtuu pääasiassa lisääntyvästä tokenisaatiotrendistä, varojen muuntamisesta tokeneiksi. Kirjoitin äskettäin, että JPMorgan oli saattanut päätökseen ensimmäisen merkkikauppansa Blackrockin ja Barclaysin kanssa. Myös Lontoon pörssi (LSEG) ilmoitti harkitsevansa siirtymistä myös tokenisointiin.

Solana puolestaan on hypännyt sen jälkeen, kun FTX Estate siirtyi panostamaan joihinkin SOL-tokeneita. Ennen sitä useimmat sijoittajat odottivat kiinteistön myyvän rahakkeet, mikä painoisi hintaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.