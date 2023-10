Rahoitusmarkkinat olivat tällä viikolla suhteellisen epävakaat, kun sijoittajat seurasivat meneillään olevaa Israelin ja Hamasin välistä sotaa, raakaöljyn huimaa nousua ja meneillään olevaa joukkovelkakirjalainaa. Brent-raakaöljy nousi 95 dollariin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) nousi 93 dollariin.

Joukkovelkakirjamarkkinoiden myllerrys jatkui, ja 30 vuoden valtion velkasaneeraukset nousivat usean vuosikymmenen korkeimmalle 5 prosenttiin. Myös asuntolainojen korot nousivat 8 prosenttiin, mikä on korkein kohta yli kahteen vuosikymmeneen.

Tämä tapahtui, kun energian hinnat nousivat jyrkästi ja Jerome Powell esitti suhteellisen haukkasen lausunnon. Hän väitti, että maan inflaatio on edelleen itsepintaisen korkea ja että hinnat voisivat pysyä tällä korkealla tasolla vielä jonkin aikaa. Hän kuitenkin varoitti jatkuvista geopoliittisista riskeistä.

Krypto ja kulta olivat turvasatama

Korkean riskin aikoina sijoittajat pyrkivät muuttamaan turvasatamaan suojellakseen sijoituksiaan. Viime aikoina näihin turvasatamiin ovat kuuluneet valtion lyhytaikaiset joukkovelkakirjat, kulta ja jopa kryptovaluutat.

Kulta, jota pidetään usein parempana vaihtoehtona Yhdysvaltain dollarille, nousi lähes 2 000 dollariin unssilta. Tämä tarkoittaa, että se on hypännyt lähes 10 % tämän vuoden lokakuun alimmalta tasolta.

Bitcoinista on myös tullut toinen turvasatama kryptoteollisuudessa. Laskettuaan 24 700 dollariin syyskuun alussa, BTC hyppäsi 30 000 dollariin tällä viikolla. Tämä tapahtui, koska sijoittajat pysyivät optimistisina siitä, että arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) hyväksyy pian bitcoin-ETF:n.

Gary Gensler sanoi lausunnossaan, että virasto tarkastelee edelleen Blackrockin, Invescon ja Fidelityn kaltaisten yritysten hakemuksia. Ja erillisessä lausunnossa Blackrockin Larry Fink sanoi, että yritys oli nähnyt Bitcoinin kysynnän lisääntyneen institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

Toinen Bitcoinin katalysaattori oli Teslan tulos. Vaikka yhtiön liiketoiminta hidastui vuosineljänneksen aikana, se jatkoi Bitcoineja, joiden arvo on yli 300 miljoonaa dollaria. Huhuttiin, että yritys harkitsi kryptosta luopumista.

Shiba Memu kukoistaa

Samaan aikaan Shiba Memu, tuleva meemikolikko, jatkoi kukoistamista. Kuten näet täältä, kehittäjät ovat nyt keränneet yli 3,9 miljardia dollaria viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tämä tekee siitä yhden vuoden suosituimmista token-myynnistä.

Ensinnäkin Shiba Memu on kryptovaluutta, joka on Bonkin ja Shiba Inun kaltaisten meemikolikoiden ja nopeasti kasvavan tekoälyteollisuuden risteyksessä. Kehittäjät pyrkivät luomaan meemikolikon, jolla on syvällinen hyöty, joka auttaa sitä kasvamaan ajan myötä.

Toisin kuin monilla meemikolikoilla, Shiba Memulla on pitkän aikavälin visio. Ensinnäkin kehittäjät uskovat, että sen edistyneet tekoälyominaisuudet varmistavat, että se voi markkinoida itseään tehokkaasti.

Olemme nähneet, että monet sijoittajat ovat tulleet meemikolikoiden miljonääreiksi aiemmin. Esimerkiksi Shiba Inun rikkaimman henkilön on arvioitu olevan huipussaan yli 500 miljoonaa dollaria. Äskettäin näimme, että monet ihmiset rikastuivat vain sijoittamalla Pepeen.

Silti Shiba Memun kaltaisiin meemikolikoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, mikä vaatii kehittyneitä riskinhallintastrategioita. Sinun tulisi esimerkiksi allokoida vain varoja, jotka sinulla on varaa menettää ja hajauttaa omistusasi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.