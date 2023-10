Bitcoin vs US Treasuries: Miksi BTC on parempi kuin VGLT, TLT, BND ETF

Bitcoinin (BTC) hinnalla on mennyt tänä vuonna hyvin, mikä uhmaa aiemmat ennusteet sen romahtamisesta korkean koron ympäristössä. Kolikon arvo on noussut yli 100 %, mikä on parempi kuin Nasdaq 100, kulta ja muut omaisuuserät.

Mikä tärkeintä, Bitcoin voittaa valtion obligaatiot. 10 vuoden tuotto hyppäsi maanantaina 5 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007. Samoin 30 vuoden Treasury korko nousi yli 5,10 prosenttiin.

TradingView:n BTV vs Treasuries -kaavio

Bitcoinin tapaus

Bitcoinin hinta on edelleen paljon alhaisempi kuin kaikkien aikojen korkein 67 000 dollaria. Tästä romahduksesta huolimatta kolikko on kuitenkin noussut yhdeksi maailman parhaiten suoriutuvista omaisuuseristä. Se on kasvanut jo yli 35 miljoonaa prosenttia perustamisensa jälkeen.

On useita syitä, miksi Bitcoin on järkevä sijoituskohde. Ensinnäkin BTC on selvinnyt vuosien ajan. Se menestyi Mt.Goxin romahtamisen jälkeen vuonna 2014. Tuolloin monet karhut uskoivat, että kolikko ei selviäisi.

Lisäksi se on selvinnyt muista mustista joutsenista, kuten Terran ja FTX:n romahtamisesta. Pelkästään nämä romahdukset johtivat yli 50 miljardin dollarin tappioihin sijoittajille. Lisäksi Bitcoin selvisi Covid-19-pandemiasta ja pärjää hyvin tänä korkean koron aikana.

Muutama vuosi sitten olisi käsittämätöntä kuvitella Bitcoinin kauppaa 30 000 dollarilla korkeiden kurssien aikana. Korot ovat nousseet nollasta, jossa ne pysyivät globaalin finanssikriisin (GFC) jälkeen, 5,50 prosenttiin, mikä on korkein kohta yli kahteen vuosikymmeneen.

Siksi nämä tapahtumat tarkoittavat, että Bitcoin ei välttämättä eroa muista varoista, kuten osakkeista ja kullasta. Osakkeet myös romahtivat, kun korot alkoivat nousta vuonna 2022 ja yrittävät nyt palautua takaisin.

Toinen tapaus on selvitettävä. Ensinnäkin, toisin kuin valtion obligaatioissa, Bitcoinilla on rajoitettu 21 miljoonan kolikon tarjonta. Näistä 19,5 miljoonaa on jo louhittu, kun taas ensi vuoden puolittaminen vaikeuttaa kaivostoimintaa. Siksi on järkevää sijoittaa rajalliseen omaisuuteen, joka on menestynyt hyvin vuosien ajan.

Treasuries on korkeassa riskissä

Vaikka Bitcoinin hinta on noussut jyrkästi, suuret Treasury ETF:t ovat romahtaneet muutaman viime vuoden aikana. iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT), Vanguard Long-Term Bond ETF (VGLT) ja Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND) ovat romahtaneet.

On helppo ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Amerikan hallitus on jatkanut menojaan ja nostanut kokonaisalijäämän lähes 2 biljoonaan dollariin viime tilikaudella. Valtion velka on noussut yli 33,6 biljoonaan dollariin.

Samaan aikaan tämän velan hoitokustannukset ovat nousseet. Hallitus käytti yli 800 miljardia dollaria pelkästään korkoihin. Siellä hallituksella on vielä varaa maksaa tämä velka takaisin, mutta taakka tulee liian suureksi.

Pitkän aikaa Yhdysvallat pystyi keräämään minkä tahansa määrän käteistä, koska maat, kuten Kiina, Saudi-Arabia, Japani ja Sveitsi, olivat valmiita ostamaan. Nyt monet näistä hallituksista luopuvat omistuksistaan. Tästä seuraa, että kotimaiset ostajat tarvitsevat suuremman koron riskille.

Mikä pahempaa, Yhdysvalloilla on edessään suuri kaksoisvika muutaman seuraavan vuoden aikana. Kokonaisvelka ylittää pian 50 biljoonan dollarin rajan, kun taas sosiaaliturvan varat loppuvat vuosien 2030 ja 2032 välillä. Puolustusmenot nousevat pian 1 biljoonaan dollariin.

Valitettavasti mikään puolue ei ole halukas tekemään oikein vähentääkseen menoja ja jopa tasapainottaakseen budjettia, mikä tarkoittaa, että asiat muuttuvat huonosta huonompaan suuntaan.

Siksi kaikki nämä vastatuulet tekevät ihmisten sijoittamisesta VGLT- ja TLT-ETF-rahastoihin erittäin riskialtista. Epäilen, että Yhdysvallat menettää lopullisen Triple-A-luokituksensa lähivuosina, mikä pahentaa tilannetta. Siksi on järkevää sijoittaa Bitcoiniin ja jopa kultaan, jolla on rajallinen tarjonta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.