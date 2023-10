Memeinatorin tokenmyynti kiihtyy makroriskien säilyessä

Kryptovaluutat menestyivät hyvin tänä viikonloppuna, vaikka Israelin kriisi ja joukkovelkakirjamarkkinoiden ongelmat jatkuivat. Bitcoin nousi yli 30 000 dollariin ensimmäistä kertaa kuukausiin, kun taas keskeiset altcoinit, kuten Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos ja Quant, jatkoivat nousutrendiään.

Tekniset tulot edessä

Kryptovaluuttateollisuus on tällä viikolla suhteellisen hiljainen, eikä suuria uutisia ole suunniteltu. Siksi tärkeimmät katalysaattorit ovat jatkuva toivo, että Securities and Exchange Commission (SEC) sallii spot-Bitcoin ETF:n. JP Morganin analyytikot odottavat viraston tekevän sen lähikuukausina.

Kauppiaat keskittyvät myös Microsoftin, Alphabetin, Metan ja Amazonin kaltaisten yritysten tuleviin teknologiatuloihin. Nämä ovat tärkeitä tuloksia, koska nämä ovat maailman suurimpia yrityksiä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 4 biljoonaa dollaria. Ne ovat myös S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksien suurimmat osatekijät.

Viime aikoina kryptovaluutat ovat eronneet amerikkalaisista osakkeista. Vaikka keskeiset indeksit, kuten S&P 500 ja Nasdaq 100, ovat vetäytyneet, Bitcoin on hypännyt. Kaikkien kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo on noussut yli 1,13 biljoonaan dollariin.

Toinen keskeinen katsottava katalysaattori on tuleva Yhdysvaltain BKT-data, joka on suunniteltu torstaille. Nämä luvut antavat lisää tietoa talouden tilasta. He tekevät myös pitkän matkan määrittääkseen, mitä Fed tekee seuraavassa kokouksessa.

Yhdysvaltain BKT-luvut tulevat aikaan, jolloin joukkovelkakirjamarkkinoiden myynti on voimistunut ja 30 vuoden tuotto on noussut korkeimmalle yli kymmeneen vuoteen.

Memeinator-merkkien myynti saa vauhtia

Samaan aikaan Memeinator, tuleva kryptovaluutta, jatkoi token-myyntiään menestyksekkäästi. Token on kerännyt yli 817 000 dollaria viime viikkoina, kun tunnuksen kysyntä jatkaa kasvuaan.

Ensinnäkin Memeinator (MMTR) on kryptovaluutta, joka pyrkii tulemaan kultastandardiksi meemikolikkoteollisuudessa. Se tekee sen olemalla meemikolikko, jossa on sisäänrakennettu tekoäly (AI) -apuohjelma.

Whitepaper-julkaisun mukaan 62,5 % tokeneista menee yleisölle ja 15 % markkinointi- ja CEX-listauksille. Muut tokenit siirtyvät kehittämiseen, pörssin likviditeetin tarjoamiseen ja kilpailuun. Voit ostaa MMTR-tokeneita täältä.

Joten onko tokenin ostaminen turvallista? Jotkut analyytikot uskovat, että on järkevää kohdistaa pieni osa salkustasi ennakkomyyntitokeneille. Vaikka kaikki nämä merkit eivät lopulta menesty hyvin, jotkut pärjäävät. Ja kuten näimme Pepen kanssa, on helppoa tulla meemikolikoiden miljonääriksi sijoittamalla pieni summa. Kuitenkin, kuten muidenkin omaisuuserien kanssa, sinun tulee sijoittaa vain rahaa, jolla on varaa menettää.

