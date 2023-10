Kryptomarkkinat aloittivat tämän viikon nousujohteisella trendillä, Bitcoin-ETF:n lisääntyneen spot-kaupankäynnin myötä. Markkina-arvoltaan johtava digitaalinen kolikko ylitti 31 000 dollarin esteen tutkiakseen yli 34 000 dollarin tasoja muutamassa minuutissa.

Bitcoinin hinta oli 34 023 dollaria kirjoitushetkellä ja nousi yli 10 % viimeisen päivän aikana. Se nousi 20 % edellisestä viikosta ja 30 % edellisestä kuukaudesta.

BTC:n kuukausittainen hintakaavio Coinmarketcapissa

Samaan aikaan sen viimeisimmät hintaliikkeet katalysoivat nousutrendejä yleisillä markkinoilla, kun kryptomarkkinoiden yläraja nousi 1,25 biljoonaan dollariin. Analyytikot selittivät jatkuvan noususuhdanteen lisääntyneillä kaupankäyntivolyymeilla ja ETF:n hyväksynnällä.

Tämänhetkinen markkinatunnelma vahvistaa sijoittajien luottamusta digitaalisten omaisuuserien valmistautuessa lopettamaan alan pitkittynyt talvi. Esimerkiksi ainutlaatuinen meemikolikko Shiba Memu houkuttelee edelleen investointeja ennakkomyyntivaiheessaan ja kerää lähes 4 miljoonaa dollaria.

Shiba Memu -projekti on kerännyt 3 997 775 dollaria, mikä osoittaa suurempaa uskoa tähän tekoälykeskeiseen kryptovaluuttaan. Meemikolikon kiinnostus on lisääntynyt sen ainutlaatuisuuden vuoksi muihin meemi kryptoihin verrattuna.

Shiba Memu käyttää tekoälyä markkinoidakseen itseään eri sosiaalisilla foorumeilla, mikä todennäköisesti johtaa eksponentiaalisiin hintojen nousuun. Yhteisö on edelleen innoissaan tästä projektista, ja sen ennakkomyyntivaiheet voivat vahvistaa tämän. Lisäksi sijoittajat FOMO:n Shiba Memun mahdollisista voitoista johtuen markkinoiden jatkuvasta noususta.

Pitäisikö sinun sijoittaa Shiba Memuun?

Shiba Memu on edelleen erillinen projekti meemikolikon ja kryptosektorin sisällä. Sen tarkoituksena on tutkia, kuinka tekoäly voi auttaa blockchain-projekteja varmistamaan läpinäkyvyyden, omavaraisuuden ja paremman tuoton. Se on toisin kuin muut meemikolikot, jotka riippuvat julkkisten ja vaikuttajien hypetystä.

Shiba Memu -projekti voi voittaa tunnetut meemimerkit markkina-arvossa ja kannattavuudessa. Altin tiekartta sisältää vaikuttavaa kehitystä SHMU-tunnuksen lanseerauksesta vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä laajentumiseen uusille markkinoille vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

Lisäksi Shiba Memu seuraa yleisen kryptovaluuttasektorin trendejä. Digitaalisten kolikoiden analyytikot uskovat, että alan nykyinen tila osoittaa potentiaalia löytää uusia huippuja.

Kryptovaluutat nousevat tällä hetkellä Bitcoin-pörssirahastojen villityksenä. ETF:t näkevät markkinoille useita finanssijättiläisiä, mukaan lukien BlackRock ja Fidelity, mikä katalysoi vaikuttavaa arvonnousua.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Myös liittovaltio vihjasi koronnostotaukoon. Siitä voi olla hyötyä riskiomaisuuksille. Lisäksi tuleva BTC:n puolittaminen saa johtavan krypton vahvistumaan.

Kryptomarkkinoiden näkymät ovat nousujohteiset, ja ne näyttävät olevan valmiita jatkuvaan nousuun. Samaan aikaan sijoittajat luottavat Shiba Memuun. Token tulee todennäköisesti menestymään paremmin laajapohjaisissa ralliissa, kun otetaan huomioon sen AI-yhteys, hyödyllisyys ja SHMU-kehittäjien tuleva kehitys.

Erityisesti SHMU:n hinnat nousevat päivittäin klo 18 GMT. Sen vaihto oli 0,036100 dollaria tämän julkaisun aikana. Lisää tietoa hankkeesta löydät nettisivuilta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.