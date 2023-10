Tästä syystä Mina-protokollan hinta muuttui paraboliseksi

Mina Protocol -kurssi nousi pystysuoraan tiistaina, kun muut kryptovaluutat nousivat. Token yli kaksinkertaistui saavuttaessaan korkeimman 0,913 dollarin tason, korkeimman tason sitten maaliskuun 24. päivän. Huipussaan token nousi yli 165 % tämän vuoden alimmalta tasolta, mikä antoi sille yli 780 miljoonan dollarin markkina-arvon.

Mina on blockchain-alusta, jonka tavoitteena on olla seuraava vaihtoehto Polygonille, Optimismille ja Arbitrumille. Se on maailman kevyin lohkoketju, joka käyttää nollatiedon (zk) -todisteita dApps-sovellusten rakentamiseen kaikilla aloilla hajautetun rahoituksen (DeFi), ei-vaihtokelpoisten tokenien (NFT) ja mobiililaitteiden alalla.

Mina hinta nousi ensisijaisesti meneillään olevan kryptohärkäjuoksun vuoksi. Bitcoin nousi 35 000 dollariin ensimmäistä kertaa toukokuun 2022 jälkeen. Se on yli kaksinkertaistunut tänä vuonna, kun sijoittajat valmistautuvat arvopaperi- ja pörssikomitean hyväksymään spot Bitcoin ETF:n. Tällainen siirto lisää alalle virtaa.

Tämän seurauksena useimmat kryptovaluutat jatkoivat nousuaan tiistaina. Kaikkien digitaalisten valuuttojen markkina-arvo on noussut yli 1,26 biljoonaan dollariin. Minan lisäksi muita suosituimpia kryptovaluuttoja olivat Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool ja Woo Network.

Mina Protokollan hinta nousi myös huimasti sen jälkeen, kun eteläkorealainen UpBit listasi tunnuksen. UpBit on yksi maailman aktiivisimmista kryptovaluuttapörsseistä. Aiemmin Upbit-kauppiaat ovat nostaneet joitain kryptovaluuttoja korkeammalle.

Itse asiassa tiedot osoittavat, että Mina-kaupan määrä Upbitissa viimeisen 24 tunnin aikana nousi yli 1,1 miljardiin dollariin. Sitä seurasi pörssit, kuten Binance, jotka käsittelivät yli 225 miljoonaa dollaria. Muita Mina-pörssiä ovat Kraken ja KuCoin.

Historiallisesti kryptotokeneilla on tapana kasvaa sen jälkeen, kun ne on listattu joihinkin suurimmista pörsseistä, kuten Huobi ja Binance. Samaan aikaan nämä voitot ovat yleensä lyhytikäisiä, mikä tarkoittaa, että Mina-merkki voi vetäytyä lähipäivinä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.