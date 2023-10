Bitcoin palasi lähes 30 000 dollarin tasolle tällä viikolla positiivisen kehityksen seurauksena, joka sai Cathie Woodin – Ark Investin perustajan – toistamaan erittäin nousevan näkemyksensä Bitcoinista.

Wood näkee Bitcoinin arvoksi 1,48 miljoonaa dollaria

Puhuessaan Natalie Brunellin kanssa hänen podcastissaan ”Coin Stories” tällä viikolla Wood sanoi, että maailman suurimman kryptovaluutan arvo on 1,48 miljoonaa dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio päätti luopua suunnitelmista valittaa aiemmasta tuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan sääntelijällä ei ollut riittävää syytä estää Grayscalen muuntamasta lippulaivaansa Bitcoin ETF:ksi.

Tämä oli ensisijaisesti se, mikä auttoi Bitcoinin hintaa toipumaan hieman viime päivinä, koska se osoittaa, että ensimmäinen US Spot Bitcoin ETF, jonka odotetaan lisäävän merkittävästi institutionaalista kysyntää, saattaa nyt olla lähempänä kuin monet uskovat.

Mainittu institutionaalinen kysyntä Cathie Woodin mukaan auttaa BTC:tä saavuttamaan 1,0 miljoonan dollarin rajan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Muista, että Bitcoinilla on yleensä taipumus luoda tunnelmaa muille kryptomarkkinoille. Joten jos se todellakin kasvaa tulevina vuosina yhtä aggressiivisesti kuin Wood ennustaa, se todennäköisesti vetää mukanaan joukon muita nimiä – ja niihin voivat kuulua äskettäin käynnistetyt kryptoprojektit, kuten Memeinator.

Memeinator tarjoaa altistumista tekoälylle

Memeinator on blockchain-pohjainen alusta, joka on pyrkinyt tyhjentämään meemikolikkotilan nimen.

Tekoälyn avulla se on sitoutunut skannaamaan Internetin perusteellisesti ja tuhoamaan “heikoiksi” kolikoiksi kutsutut kolikot. Meemikolikoihin liittyvät huijaukset ja petokset ovat saaneet monet ihmiset menettämään paljon rahaa – ja tämän Memeinator haluaa korjata.

Kuten on selvää, “MMTR:ään” sijoittaminen voi olla kaksinkertaisesti jännittävää, koska se antaa sinulle myös altistumisen tekoälylle – markkinat, jotka ovat olleet tulessa siitä lähtien, kun Microsoft sijoitti miljardeja OpenAI:han.

Jatkuvassa ennakkomyynnissään Memeinator maksaa 0,0118 dollaria. Sijoittamalla siihen varhaisessa vaiheessa voit saada suuria tuottoja tulevina vuosina.

Memeinator (MMTR) on kerännyt yli 0,8 miljoonaa dollaria

Tyypillisesti, kun uusia rahakkeita listataan kryptopörssissä, se vapauttaa merkittävän kysynnän, joka auttaa nostamaan hintaa pohjoiseen. Koska Memeinator ei ole vielä aloittanut listaamista, se voi olla toinen merkki siitä, että ei ole vielä liian myöhäistä sijoittaa siihen.

Vielä tärkeämpää on, että MMTR:n kysyntäkuva näyttää vahvalta jo ennen kryptopörssiin siirtymistä.

Ennakkomyynti on kerännyt yli 0,8 miljoonaa dollaria muutamassa kuukaudessa, mikä viittaa siihen, että sijoittajat todellakin näkevät potentiaalia sen täydellisessä markkina-asemassa.

Memeinatorin odotetaan poistuvan käynnissä olevasta ennakkomyynnistä noin 132 prosentin voitolla. Lisätietoja siitä, mitä MMTR on, mikä on sen visio ja kuinka sijoittaa siihen muutamassa helpossa vaiheessa, vieraile verkkosivustolla täällä.

Useat myötätuulet voivat auttaa MMTR:ää

Olemme jo todenneet, että Memeinator kuuluu kahdelle eri markkina-alueelle: meemikolikoihin ja tekoälyyn – ja molemmat kasvavat poikkeuksellisen nopeasti.

Meemikolikoiden tapauksessa kyse on markkinoista, joita ei edes ollut olemassa ennen pandemiaa, mutta joiden arvo oli jo yli 20 miljardia dollaria viime vuoden loppuun mennessä. Ja sitten on tekoäly, jonka Statistan ennusteet kasvavat noin kymmenkertaiseksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Extrapoloidaan nämä kasvuluvut Bitcoinin mahdolliseen nousuun, kun Cathie Wood on ehdottanut signaaleja, jotka MMTR voi hyötyä useista erittäin voimakkaista myötätuulista tulevina vuosina.

Muita merkittäviä nimiä, jotka ovat viime aikoina toistaneet nousevan näkemyksensä Bitcoinista, ovat miljardöörisijoittaja Paul Tudor Jones ja Michael Novogratz – Galaxy Digitalin toimitusjohtaja.

Napsauta tätä saadaksesi vaiheittaisen oppaan Memeinatoriin sijoittamisesta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.