Arvioidaan Cardanon mahdollista nousevaa läpimurtoa, kun ADA tulostaa putoavan kiilakuvion

Digital token Cardano (ADA) kirjasi nousuja, kun kryptomarkkinat käynnistivät laajan rallin kuluneen viikon aikana. Altcoin nousi 0,247 dollarin alimmalta 19. lokakuuta nykyiseen hintaan 0,280 dollariin viimeisen kuuden päivän aikana jatkuneen nousun seurauksena.

ADA 7-Day Chart on Coinmarketcap

Tämän seurauksena ADA nousi yli 14 % seitsemän päivän kaaviossaan. Suorituskyky on edelleen vaikuttava, vaikka altcoin on kaukana 2. syyskuuta 2021 julkaistusta 3,10 dollarista ATH:sta.

Samaan aikaan Cardano näyttää olevan valmis jatkamaan nykyistä nousutrendiä, koska se näyttää nousevia signaaleja. Altcoin on luonut putoavan kiilakuvion, joka korostaa digitaalisten kolikoiden tulevia nousutrendejä. Asetukset vahvistavat, että härät ovat jatkuvasti ylittäneet karhut, mikä usein johtaa ylösalaisin.

Kauppiaiden tulisi kuitenkin ottaa huomioon huipputrendilinja käydessään kauppaa tällä mallilla. Tauko linjan yli, mikä tarjoaa tuottoisen ostomahdollisuuden, vahvistaa välitöntä nousua.

Cardanon tuki- ja vastustasot

Source – TradingView

ADA:n viimeisimmät hintaliikkeet ovat luoneet 0,25 dollaria luotettavaksi tueksi. Arvoalue on ollut ratkaiseva rahakkeen heilahteluille vahvistaen sen merkitystä.

Samaan aikaan krypton alkuvastus on 0,30 dollaria, mikä on edelleen elintärkeää, koska se toimi aiemmin ADA:n tukitasona.

Moving Average Convergence Divergence Line tukee lyhyen aikavälin nousuja ADA:lle, kun se heiluu MACD-signaalilinjan yli. Myös suhteellinen voimaindeksi oli 55:n yläpuolella, mikä viittaa nousevaan vahvuuteen.

Cardano osoittaa kuitenkin laskutrendiä arvioitaessa sen keskipitkän ja pitkän aikavälin rakennetta. Harrastajien tulee olla varovaisia ja harkita lyhyen aikavälin mahdollisuuksia.

Laskeva kiilarakenne ja positiiviset indikaattorit vahvistavat ADA:n mahdollisen lyhyen aikavälin noususuhdanteen. Kauppiaat saattavat joutua katsomaan tukea 0,25 dollarilla ja vastusta 0,30 dollarilla arvioidessaan tokenin purkautumispotentiaalia.

Siirtyminen alle 0,25 dollarin jalansijan saa ADA:n saavuttamaan seuraavan tuen 0,22 dollarissa, kun taas vakaat nousut yli 0,30 dollarin saattaisivat olla tervetulleita tasaiseen nousuun 0,42 dollarilla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.