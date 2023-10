Binancen kryptonostot tilapäisesti poissa käytöstä, tekniset ongelmat

Salauspörssin jättiläinen Binance on ilmoittanut keskeyttävänsä väliaikaisesti kryptonpoistot teknisten ongelmien vuoksi.

Tämä odottamaton keskeytys tulee aikaan, jolloin kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet vilkkaasti aktiivisia ja tallentaneet hämmästyttävät 100 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymit kaikilla alustoilla samana päivänä.

Binancella on teknisiä ongelmia

Twiitissä Binance ja sen toimitusjohtaja myönsivät ongelman ja totesivat: “Meillä on tekninen ongelma kryptonostojen kanssa. Tämän seurauksena ne ovat tilapäisesti poissa käytöstä, kun tiimimme työskentelee korjauksen parissa. Fiatin nostot ovat saatavilla ja toimivat. Kaikki varat ovat SAFU. Pahoittelemme häiriötä ja päivitämme tilanteen edistymisestä.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Viimeisin tallennettu kryptonosto yhdeltä Binancen Ethereum-tililtä tapahtui klo 10.45 UTC. Binance on vakuuttanut käyttäjilleen, että heidän varat ovat turvassa, ja korostaa “SAFU” (Secure Asset Fund for Users) -statusta.

Tämä kehitys korostaa teknisen vakauden ja luotettavuuden merkitystä kryptovaluutanvaihtoalalla. Kun kryptomarkkinat jatkavat nopeaa kasvua ja suuria kaupankäyntimääriä, pörssien on välttämätöntä varmistaa, että niiden järjestelmät kestävät lisääntyneen kuormituksen ilman häiriöitä.

Vahvista turvatoimistaan tunnettu Binance työskentelee aktiivisesti ongelman ratkaisemiseksi. Tällä välin fiatin nostot pysyvät ennallaan, joten käyttäjät voivat hallita omaisuuttaan esteettä.

Binancen sitoutuminen läpinäkyvyyteen ja turvallisuuteen näkyy sen nopeassa vastauksessa tähän tekniseen ongelmaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.