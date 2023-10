Anthony Pompliano – Pomp Investmentsin perustaja on edelleen supernouseva Bitcoinin suhteen, vaikka se on jo noussut jyrkästi viime viikkoina saavuttaen 35 000 dollarin tason.

Pomplianon härän näkemys Bitcoinista

Miljonäärisijoittaja näkee BTC:n “maailman kurinalaisimpana keskuspankkina”.

Hän on vakuuttunut siitä, että kryptovaluutta on melko välinpitämätön geopoliittisiin tapahtumiin. Bitcoinilla on taipumus kasvaa räjähdysmäisesti nousevilla markkinoilla – trendi, jonka Pompliano kertoi CNBC:lle äskettäisessä haastattelussa, ei todennäköisesti muutu lähiaikoina.

Kryptovaluutan maailmanlaajuinen kysyntä säilyy ennallaan, vaikka Yhdysvaltain hallitus ryhtyisi kieltämään Bitcoinin, hän lisäsi. Pompliano suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen, että Securities & Exchange Commission antaa pian vihreän valon Spot Bitcoin ETF:lle erityisesti siksi, että BlackRockin kaltaiset puoltavat sitä.

Lisäksi korkeammat korot, kuten Anthony Pompliano sanoi, ovat vain väliaikaisia, ja maailman suurin kryptovaluutta hyötyy entisestään, kun Federal Reserve siirtyy lieventämään rahapolitiikkaa.

Yksinkertaisesti sanottuna amerikkalainen yrittäjä näkee Bitcoinille suuren tulevaisuuden – se on todennäköisesti merkittävä katalysaattori myös muille tokeneille, mukaan lukien Shiba Memun kaltaisille tokeneille, kun otetaan huomioon, että BTC on melko lailla kryptomarkkinoiden soihdunkantaja.

Shiba Memu luottaa tekoälyyn

Joten olemme jo todenneet, että Shiba Memu on kryptoalan kuumin nimi. Vielä mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, että tämä tuleva projekti paljastaa sinut myös tekoälylle.

Sivustollaan olevan valkoisen kirjan mukaan Shiba Memu voi käyttää tekoälyä luodakseen mainossisältöä, joka sitten jaetaan automaattisesti kaikkialle Internetiin – jälleen tekoälyn ansiosta.

Siksi se kuvailee itseään “markkinoinnin voimalaitokseksi”, joka on yhtä tuottava tai tehokas kuin sata markkinointitoimistoa yhteensä.

Nyt tämän tarinan krypto-osuuden osalta kaikki, mitä se edustaa, perustuu sen alkuperäiseen meemikolikkoon “SHMU”, joka maksaa tällä hetkellä 0,0365 dollaria meneillään olevassa ennakkomyynnissä.

Toinen hauska tosiasia – Shiba Memu -kolikon hinta nousee kerran 24 tunnissa – ja seuraavaa odotetaan kahden tunnin kuluttua.

SHMU hyötyy tulevasta tekoälyn hallintapaneelista

Huomaa, että SHMU on ytimessä meemikolikko. Nämä markkinat olivat arvoltaan noin 20 miljardia dollaria viime vuoden lopussa verrattuna pandemian alkaessa ei senttiäkään.

Muut kuin tekoälymarkkinat, joiden Statista ennustaa saavuttavan 2 000 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä – noin kymmenkertainen kasvu tästä hetkestä lähtien – Shiba Memuon sijoittaminen antaa sinulle mahdollisuuden hyötyä myös meemikolikkomarkkinoiden nopeasta kasvusta.

Ennakkomyynnin jälkeen SHMU löytää tiensä merkittäville kryptopörsseille, jotka pyrkivät nopeuttamaan hinnannousua, koska se olennaisesti lisää kryptokolikoiden saatavuutta ja sitä kautta sen kysyntää.

Shiba Memu lanseeraa pian tekoälyn kojelaudan, jonka odotetaan laajentavan myös meemikolikansa käytettävyyttä. Katso lisätietoja hankkeen verkkosivuilta täältä.

Bitcoinin myötätuulet voivat auttaa Shiba Memua

Lopuksi, kuten Anthony Pompliano ennustaa, Bitcoin todennäköisesti kasvaa edelleen eteenpäin ei yhden vaan kokonaisen joukon myötätuulen takana, joiden odotetaan toteutuvan peräkkäin.

SEC päätti viime viikolla, että se ei aio valittaa aiemmasta tuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan sillä ei ollut riittävää syytä olla antamatta Grayscalen muuttaa bitcoin-luottamustaan bitcoin-ETF:ksi.

Se oli jälleen valtava voitto kryptomarkkinoille, sillä se työnsi Yhdysvaltoja lähemmäs ensimmäistä Spot Bitcoin ETF:ään, jonka vaikutusvaltainen sijoittaja Cathie Wood sanoo voivan nostaa Bitcoinin hinnan reilusti yli 1,0 miljoonan dollarin seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun se jatkaa institutionaalista kehitystä. rahaa kryptovaluuttaan.

Kuten aiemmin mainittiin, jos BTC todellakin ryntää niin aggressiivisesti, on mahdollista, että sen ikäisensä, kuten Shiba Memu (SHMU), hyötyvät myös sen kauaskantoisista väreistä.

Voit vierailla Shiba Memu -verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja SHMU:hun sijoittamisesta yksinkertaisilla vaiheilla.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.