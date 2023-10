Solanan (SOL) hintaennuste IoTeX-integraation jälkeen

Solanan (SOL) hinta jatkoi äskettäistä toipumistaan, kun Sam Bankman-Fried (SBF) otti kantaa ja yhä useammat kehittäjät muuttivat ekosysteemiin. SOL hyppäsi korkeimmalle 34 dollariin tällä viikolla, korkeimmalle tasolle sitten lokakuun 2022. Se on noussut yli 402 % tämän vuoden alimmalta tasolta, mikä tekee siitä yhden alan parhaista suorituksista.

IoTeX integroituu Solanaan

Solana on ollut tämän vuoden suurin paluulapsi, kun sijoittajat siirtyvät eteenpäin FTX:n ja Alameda Researchin romahtamisesta. Heidän romahduksensa oli huomattava, koska SBF:n valtakunnassa oli paljon SOL-tokeneita.

Nyt ollaan edelleen huolissaan siitä, että FTX Estate pudottaa pian miljoonia SOL-tokeneita markkinoille. Äskettäin kartano kuitenkin päätti panostaa yli 122 miljoonan dollarin arvoisia rahakkeita yrittäessään saada eniten arvoa.

Samaan aikaan Solana näkee edelleen vahvaa integraatiota kehittäjien kesken. Viimeisin integraatio tapahtui IoTeX:n kanssa, joka on johtava alusta, joka keskittyy esineiden Internetiin (IoT).

Osana tätä integraatiota Solana käyttää IoTeXin hajautettua fyysistä infrastruktuuriverkkoa (DePIN), joka on fyysisen ja kryptoteollisuuden risteyksessä. Se tekee tämän hyödyntämällä symbolisia kannustimia yhteisön toimittaman infrastruktuuriverkon käyttöönottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Se tekee sen käyttämällä W3bstreamia, todennettavissa olevaa ketjun ulkopuolista laskentainfrastruktuurialustaa.

IoTeX liittyy muihin pelaajiin, jotka ovat omaksuneet Solanan viime kuukausina. Yksi niistä on Helium, verkosto, joka tarjoaa hajautettuja hotspotteja ympäri maailmaa.

Solanalla on edelleen aktiivinen DeFi-ekosysteemi. Tiedot osoittavat, että sen DeFi-ekosysteemin kokonaisarvo lukittuna (TVL) on yli 378 miljoonaa dollaria. Huipussaan sillä oli miljardeja omaisuutta, kun sijoittajat ilahduttivat sen nopeaa nopeutta ja alhaisempia transaktiokustannuksia. Solanan DeFi-alustojen suurimmat toimijat ovat Marinade Finance, Jito ja Solend.

Solanan hintaennuste

TradingView:n SOL-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että SOL- kryptokurssi on elpynyt voimakkaasti viimeisten kuukausien aikana. Se on nyt noussut korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden lokakuun. Nykyinen 32,58 dollarin hinta on tärkeä, koska se oli myös korkein taso heinäkuun 14. päivänä.

Solana on hypännyt yli 50 päivän ja 100 päivän Arnaud Legouxin liikkuvan keskiarvon (ALMA). Mikä tärkeintä, se on muodostanut kupin ja kädensijan kuvion, joka on nouseva merkki.

MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat siirtyneet yliostetulle tasolle. Siksi Solanan hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 40 dollariin. Vaihtoehtona on, että kolikko vetäytyy avaintukeen 25,28 dollarilla, mikä on korkein swing 15. elokuuta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.