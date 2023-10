Meemikolikot ja pelikryptot ovat menestyneet meneillään olevan härkäjuoksun aikana. Äskettäin lanseerattu meemikolikko Pepe on noussut yli 80 % lokakuun alimmalta tasolta. Tämä ralli tekee siitä yhden parhaiten suoriutuvista kryptovaluutoista.

Myös muut pelialan kryptovaluutat ovat elpyneet. Gaala token nousi 0,02200 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten elokuun 14. päivän. Se on noussut yli 72 % YTD:n pohjalta. Samoin Axie Infinity (AXS) ja Decentraland (MANA) ovat nousseet yli kaksinumeroisia viime viikkoina.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tämä ralli on linjassa muiden kryptovaluuttojen suorituskyvyn kanssa. Bitcoin on noussut viime viikon alimmalta 24 800 dollarista yli 34 000 dollariin. Samoin Ethereumin hinta on noussut takaisin yli 1 800 dollariin. Muita tehokkaimpia kryptovaluuttoja ovat Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) ja Render ovat nousseet.

Toiveet Bitcoin ETF:stä

Copy link to section

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat menestyneet hyvin vaikeana aikana rahoitusmarkkinoilla. Vaikka nämä kolikot ovat nousseet huimasti, amerikkalaiset osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat romahtaneet.

S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat pudonneet korjausvyöhykkeelle, kun taas 30 ja 10 vuoden joukkolainojen tuotot ovat nousseet korkeimmille vuosiin.

Pääsyy rallille on jatkuva toivo, että arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) hyväksyy seuraavan Bitcoin ETF:n. Yritykset, kuten Franklin Templeton, Blackrock ja Invesco, ovat kaikki tehneet ETF-ehdotuksia.

Analyytikot uskovat, että spot-Bitcoin ETF avaa lisää virtaa Bitcoiniin, kun institutionaaliset sijoittajat osoittavat osan pääomastaan Bitcoinille, joka on tuottanut kultaa viimeisen vuosikymmenen aikana.

Bitcoin on myös noussut, kun sijoittajat ovat edelleen huolissaan Yhdysvaltojen kasvavasta velka- ja joukkolainojen tuotoista. Yhdysvallat on kerännyt yli 33,6 biljoonaa dollaria viime vuosikymmeninä. Joukkovelkakirjojen tuottojen noustessa Yhdysvallat käyttää nyt yli 800 miljardia dollaria velkojen takaisinmaksuun.

Siksi sijoittajat uskovat, että Bitcoin on turvasatama, koska sitä pidetään usein digitaalisena vaihtoehtona kullalle.

Memeinatorin tokenmyynti jatkuu

Copy link to section

Samaan aikaan äskettäinen Pepen ralli on saanut monet sijoittajat siirtymään vaihtoehtoisiin meemikolikoihin. Lisäksi Pepe on tullut tyhjästä saavuttaakseen yli 470 miljoonan dollarin markkina-arvon. Matkan varrella meemikolikko, jolla ei ole todellista käyttöä, on luonut monia miljonäärejä.

Yksi näistä rahakkeista on Memeainator, tuleva meemikolikko, jonka tavoitteena on olla alan parhaat tokenit. Vaikka kyseessä on meemikolikko, kehittäjien tavoitteena on, että tekoälystä on hyötyä.

Tämän tokenin kysyntä kasvaa, mistä on osoituksena sen myynti. Kehittäjät ovat keränneet jo yli 949 miljoonaa dollaria ja lähestyvät nopeasti alkuperäistä yli 1,2 miljoonan dollarin tavoitettaan. Voit ostaa MMTR-tokenin täältä ja lukea sen yksityiskohtaisen valkoisen paperin täältä.

Tulevaisuudessa kehittäjät pyrkivät rakentamaan koko ekosysteemin, joka koostuu peli- ja NFT-kaupankäyntialustasta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.