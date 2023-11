Bitcoin muodostaa nousevan viirin Raydiumin, Celestian ja EOS:n hintojen noustessa

Bitcoinin (BTC) hinta jatkoi nousutrendiään yön yli, kun Federal Reserve päätti jättää korot ennalleen. Vaikka pankki jätti oven toiselle koronnostolle täysin auki, useimmat analyytikot uskovat, että pitkittynyt tauko ja sen jälkeen lasku tapahtuu.

Bitcoin on pärjännyt hyvin tänä korkeiden korkojen aikana, sillä se on yli kaksinkertaistunut alimmasta pisteestään vuonna 2022. Aiemmin useimmat analyytikot ja sijoittajat uskoivat Bitcoinin romahtavan, kun korot nousevat. Olemme nähneet monet yritykset, jotka menestyivät alhaisen koron ympäristössä, kuten WeWork ja Lordstown Motors, menevän konkurssiin.

On merkkejä siitä, että Bitcoinin hinta menee hyvin tulevina viikkoina. Yhdelle, kuten alla näkyy, Bitcoin on muodostanut nousevan viirikuvion, jolle on ominaista pitkä pystysuora viiva ja kolmiokuvio.

Mikä tärkeintä, suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle. Vaikka tätä voidaan pitää laskuliikkeenä, se on myös merkki siitä, että kolikolla on sen tarvitsema vauhti.

TradingView’n Bitcoin-kaavio

Siksi, kuten ennustin aiemmin tällä viikolla, on todennäköistä, että Bitcoinilla on pian nousujohde. Jos näin tapahtuu, seuraava vastustuspiste on 42 200 dollarissa, mikä on 50 % Fibonacci Retracement -taso.

Bitcoin is on the move again (following the pattern of previous boom-bust cycles, so far). What to make of it? Let’s revisit my thesis from late 2020: 🧵 pic.twitter.com/gNFtbOScr2 — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) November 1, 2023

Bitcoin-ralli on inspiroinut suuria liikkeitä kryptoteollisuudessa. Celestia (TIA), uusi kryptovaluutta, on noussut yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutoilla on taipumus nousta ilmapudotuksensa jälkeen. Sitten he vetäytyvät, kun useimmat sisäpiiriläiset jakavat omistustaan.

Ensinnäkin Celestia on lohkoketjuprojekti, joka lanseerasi verkkonsa tällä viikolla. Kehittäjät laskuttavat sitä ensimmäisenä modulaarisena lohkoketjuverkostona, joka kasvaa käyttäjien määrän kasvaessa.

Raydium (RAY) token kasvoi myös yli 30 % sijoittajien siirtyessä Solanan ekosysteemiin. Solana itse on hypännyt yli 500 % viime vuoden joulukuun alimmasta pisteestä. Raydium nousi huimasti, kun sen ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) nousi.

EOS- hinta on myös noussut korkeimmalle tasolle sitten elokuun. Se on noussut yli 24 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestään. Toisin kuin muut kryptovaluutat, EOS ei ole viime aikoina noussut merkittäviin otsikoihin. Sellaisenaan sen ralli johtuu enimmäkseen sen korrelaatiosta Bitcoinin kanssa.

Myös muut kryptovaluutat, kuten AAVE, Uniswap, Neo ja Compound, ovat liittyneet kryptoralliin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.