GBP/INR: Englannin punnan ja rupian väliset näkymät ennen BoE:n korkopäätöstä

Punnan ja Intian rupian (GBP/INR) kurssi on liikkunut sivuttain viime päivinä, kun sijoittajat odottavat Englannin keskuspankin (BoE) tulevaa korkopäätöstä. Parin kauppa käy torstaina 101,40:ssa, missä se on ollut lokakuun viimeisestä viikosta lähtien. Se on pudonnut yli 6 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

BoE:n korkopäätös

GBP–INR-pari on valokeilassa torstaina, kun BoE pitää rahapoliittisen kokouksensa. Ekonomistit uskovat, että keskuspankki seuraa Federal Reserven ja Euroopan keskuspankin (EKP) jalanjälkiä.

EKP piti lokakuun kokouksessaan korot ennallaan ennätyskorkealla 4,0 prosentilla. Lausunnossaan Christine Lagarde sanoi, että tauko oli välttämätön, koska pankki tarkkailee talouden tilaa.

Tuoreimmat Euroopan tiedot osoittavat, että kuluttajien kokonaisinflaatio hidastui 2,9 prosenttiin lokakuussa. Lisätiedot paljastivat, että blokki supistui kolmannella neljänneksellä. Siksi on todennäköistä, että pankki jättää korot ennalleen lähitulevaisuudessa.

Vastaavasti Federal Reserve päätti jättää korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä, mikä on korkein kohta vuosikymmeniin.

Siksi BoE todennäköisesti jättää korot ennalleen 5,25 prosenttiin. Toisin kuin Fed ja EKP, BoE on vaikeammassa paikassa, koska maan inflaatio pysyy yli 6 prosentissa talouden hidastuessa.

BoE:n mahdollisilla koronnostoilla voi olla negatiivinen vaikutus Ison-Britannian talouteen, joka käy läpi merkittävää hidastuvuutta. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti tuoreessa muistiossa, että Iso-Britannia on G7-maiden hitain kasvava talous.

Intialla sen sijaan menee hyvin Venäjän suhteellisen halvan energian apuna. Talous on hypännyt vuoden 2000 468 miljardista dollarista yli 3,3 biljoonaan dollariin. Se ohitti äskettäin Yhdistyneen kuningaskunnan ja nousi maailman viidenneksi suurimmaksi taloudeksi.

GBP/INR tekninen analyysi

GBPINR-kaavio TradingView’lta

Päiväkaavio näyttää, että punnan ja rupian välinen kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Pari on alittanut 23,6 % Fibonacci Retracement -tason. Se on myös ylittänyt 50 päivän liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että karhut hallitsevat.

Siksi parin näkymät ovat laskevat, ja seuraava tärkeä tuki on 100,22, alin swing 3. lokakuuta. Tauko tämän tuen alapuolelle laskee sen 50 %:n palautuspisteeseen 96,50:ssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.