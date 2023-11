Intia hakee energian monipuolistamista Qatarin entisten laivastomiesten tuomioiden keskellä

Israelin ja Palestiinan välisen sodan kiihtyessä yhä enemmän alueen maita vedetään konfliktiin.

Energiavarmuuteen vaikuttavien vaikutusten osalta Saudi-Arabia, Irak, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Kuwait ovat kaikki maailman kymmenen suurimman raakaöljyn viejän joukossa.

Aiemmassa artikkelissa keskustelimme 150,0 dollarin raakaöljyn mahdollisuudesta geopoliittisen myllerryksen ja sotilaallisten toimien keskellä.

Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023:n (EI) mukaan Lähi-idän osuus raakaöljyn tuotannosta oli 32,8 % ja maakaasun tuotannosta 17,8 %.

Israelin aloittaessa maahyökkäyksensä on mahdotonta arvioida, kuinka kauan sota voi kestää.

Äskettäin Jemenin huthit ovat julistaneet sodan Israelille, ja Iranin hyökkäyksen mahdollisuus on vakava huolissaan.

Intian ja Qatarin väliset jännitteet

Maiden välisiä suhteita järkyttivät uutiset Dohan tuomitsemisesta kahdeksalle Intian laivaston entiselle upseerille.

Intian kansalaiset olivat maatalousalan toimijan Al Dahra Companyn palveluksessa, ja heidät pidätettiin elokuussa 2022, kun heitä syytettiin vakoilusta.

Tämä tilanne on aiheuttanut paljon tuskaa tuomittujen perheille sekä Intian hallitukselle, koska itse syytteistä ei ole toimitettu tietoja.

Maakaasun toimitus

EI:n raportin mukaan Qatar tuotti 178,4 miljardia kuutiometriä (BCM) maakaasua vuonna 2022, mikä on 4,4 % maailman kokonaistuotannosta.

Viennin osalta Qatar vei 63,9 % kokonaistuotannostaan vuonna 2022, mikä vastasi 21,0 % maailman viennistä.

Tämä tarjoaa tärkeän tulon ja valuuttalähteen Qatarin hallitukselle ja yrityksille.

Intia puolestaan on toiseksi suurin maakaasun tuoja 28,4 miljardin kuutiometrillä, mikä vastaa 5,2 prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä, vain Kiinan jälkeen.

Intia toi viime vuonna Qatarista 14,7 miljardia kuutiometriä eli 12,9 % Qatarin kokonaisviennistä.

Tällä hetkellä Intia on erittäin riippuvainen Qatarista peräisin olevista energiatuotteista, jotka muodostavat 54,0 % Intian maakaasun tuonnista, arvo 8,32 miljardia dollaria (6,82 miljardia puntaa) vuosina 2022–2023, ja pitkäaikaiset sopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2028 asti.

Luottamuksen heikkeneminen kumppanuuteen voi kuitenkin saada Intian vähentämään Qatarin tuontia merkittävästi.

Monipuolistaminen

Maailman nopeimmin kasvavana taloudena Intialla on valtava ruokahalu maakaasuun, jonka odotetaan kasvavan nopeasti tulevalla vuosikymmenellä.

Tällä hetkellä noin 6,2 prosenttia Intian energiavalikoimasta koostuu maakaasusta, mutta sen osuuden odotetaan kasvavan merkittävästi 15,0 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Aiemmin tässä kuussa Pariisissa sijaitseva Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennusti Intian maakaasun kysynnän kasvavan 8,0 prosenttia vuodessa vuosina 2022–2026.

Tämä kuvastaa maan positiivista kasvutarinaa sekä keskittymistä tietyille energiaintensiivisille aloille, mukaan lukien lannoitteet.

Aiemmin tänä vuonna Great Eastern Energy Corporation Limitedin toimitusjohtaja Prashant Modi kertoi S&P Commodity Insightsille, että

Tulevina vuosina tämä (maakaasun kysyntä) voi kasvaa yli viisinkertaiseksi…

Petronet, Intian suurin maakaasun tuoja, on rakentamassa uusia laitoksia ja laajentamassa olemassa olevaa kapasiteettia 40 000 ₹ (3,9 miljardia puntaa) arvoon neljän vuoden sisällä.

Kasvavien jännitteiden myötä Qatar ei kuitenkaan välttämättä saa hyötyjä niin paljon kuin olisi halunnut.

Mosambik

Ehkä merkittävintä on Cabo Delgadon kaasuprojekti, valtava 7 500 hehtaarin reservi, joka on palannut toimintaan kahden vuoden viiveen jälkeen merkittävien turvallisuusongelmien ratkaisemisen jälkeen.

Intian ulkoministeri S Jaishankar vieraili Mosambikissa huhtikuussa 2023, mikä on auttanut nopeuttamaan 64 biljoonaa kuutiojalkaa (TCF) -projektia.

Kolme intialaista julkisen sektorin yhtiötä ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) ja Oil India (OIL) omistavat 30 % 20 miljardin dollarin nesteytetyn maakaasun hankkeesta.

Viimeisten viiden vuoden aikana Intian hiilivetyjen tuonti Mosambikista on kolminkertaistunut, ja sen odotetaan kasvavan edelleen, jos megakaasuprojekti voi tuottaa kannattavaa taloutta.

Arabiemiirikunnat

Aiemmin tänä vuonna Indian Oil Corporation (IOC) teki sopimuksen Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd:n kanssa pitkäaikaisesta LNG:n myynti- ja ostosopimuksesta.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat, joiden osuus Intian nesteytetyn maakaasun tuonnista on noin 40 prosenttia, toimittaa IOC:lle 1,2 miljoonaa tonnia LNG:tä vuodessa vuodesta 2026 eteenpäin 14 vuoden ajan.



IOC on myös solminut sopimuksen TotalEnergiesin kanssa 0,8 tonnia LNG:tä vuodessa 10 vuoden ajan vuodesta 2026 alkaen.

Tällaisilla strategisilla sopimuksilla on tärkeä rooli Intian energiatarpeen turvaamisessa tulevaisuudessa.

Venezuela

Varmistaakseen vakaat raakaöljyn toimitukset Intia on myös ottanut yhteyttä Venezuelaan Yhdysvaltojen äskettäisen päätöksen jälkeen poistaa pakotteet kuudeksi kuukaudeksi.

Vastineeksi suuremmasta kaupankäynnin vapaudesta Caracas on suostunut sallimaan kansainvälisten tarkkailijoiden tarkkailla ensi vuoden vaaleja.

Tämä on erittäin tervetullut siirto intialaisille yrityksille, kuten ONGC:lle, jotka olivat investoineet voimakkaasti Venezuelaan ja joita on estetty perimästä aikaisempia maksuja.

Intia on tuonut 5–7 % (eli noin 300 000 tynnyriä päivässä) tarpeestaan Venezuelasta ennen vuotta 2019, joten se aikoo neuvotella edullisen toimitussopimuksen.

Ylimääräisen tuotannon maahantulo globaaleille markkinoille voi myös auttaa alentamaan öljyn hintaa, mikä lieventää jossain määrin Länsi-Aasian geopoliittisten jännitteiden ja OPEC+-leikkausten vaikutusta.

Maakaasuvarat

Venezuelalla on myös Amerikan toiseksi suurimmat maakaasuvarannot, ja toistaiseksi se on tuottanut vain tarpeeksi kulutukseensa.

Yhdysvaltain kongressin tutkimuspalvelu huomauttaa, että maa saattaa pyrkiä kehittämään näitä resursseja avatakseen uusia arvovirtoja.

Tässä vaiheessa tämä vaatii viranomais- ja lainsäädäntöhyväksynnän sekä merkittäviä investointeja.

Koska suhteet Intiaan syvenevät, Venezuela voi kuitenkin tarjota korvaamattoman lisälähteen nesteytetyn maakaasun toimituksille tulevaisuudessa.

Source: CRS

Muut vaihtoehdot

Tohtori Ankit Shah, tunnettu rahoitus-, talous- ja geopoliittinen analyytikko, lisäsi, että Intia neuvottelee myös Yhdysvaltojen kanssa saadakseen oikeuksia tiettyihin kaasukenttiin.

Johtopäätös

Energiamarkkinoiden epävakauden ja synkemmän geopoliittisen ilmaston vuoksi Intia on pyrkinyt monipuolistamaan energiansaantiaan.

Tämä olisi tervettä kehitystä sekä energiavarmuuden että kilpailukykyisten hintojen tarjoamisen kannalta vähittäiskaupan tasolla.

Äskettäinen diplomaattinen yhteentörmäys Qatarin kanssa on vain korostanut energiantuonnin tasapainottamisen kiireellisyyttä.

Toinen tärkeä huomioitava tekijä on se, että Venäjä on vaatinut juan-maksuja energian viennistä Intiaan, tarjouksen, jonka hallituksen viranomaiset mieluummin kieltäytyvät.

Nämä tosiasiat ovat herättäneet kiinnostusta muissa maissa, kuten Mosambikissa, Arabiemiirikunnissa, Venezuelassa ja Yhdysvalloissa.

Sanjay Dixit, suositun Youtube-kanavan The Jaipur Dialogues isäntä, uskoo, että

…kaasua ei osteta Qatarista tulevaisuudessa.

Qatarin toiseksi suurimmana asiakkaana tämä kehityssuunta osoittautuisi Lähi-idän maalle hankalaksi.

Lisäksi suuret taloudet, kuten Yhdysvallat ja Eurooppa, näyttävät olevan lähellä taantumaa, mikä todennäköisesti vaikuttaisi negatiivisesti kysyntään.

Myös Kiina osoittaa taloudellista heikkoutta, mikä voi edelleen vahingoittaa Qatarin teollisuutta.

Kiinnostuneet lukijat löytävät tuoreen artikkelin Kiinan taloustilanteesta tästälinkistä.

Lopuksi on kiehtovaa nähdä, antaako siirtyminen pois suuresta riippuvuudesta Qatarin maakaasukompleksista Intialle enemmän vaikutusvaltaa diplomaattisissa neuvotteluissa kahdeksan merimiehen vapauttamiseksi.

Huomautus: Sanjay Dixitin kommentit olivat hindiksi ja minä käänsin ne.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.