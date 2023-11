Solana (SOL) loistaa edelleen yhtenä vahvimmista kilpailijoista vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun taas meemitoken Shiba Memu (SHMU) nousee kiehtovaksi pelaajaksi.

Kun SHMU:n ennakkomyyntihinta on 0,037900 USDT, sijoittajat katselevat näitä kahta digitaalista omaisuutta suurella odotuksella.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Solanan vaikuttava suoritus

Copy link to section

Solanan matka vuonna 2023 on ollut vain merkittävää, kun hän kilpailee Bitcoinin ja Ethereumin kaltaisten kanssa.

Bitcoin (BTC) nousi yli 30 000 dollariin ja saavutti uuden vuositason 35 000 dollariin. Bitcoin veti kuitenkin hengähdystaukoa ja vahvisti voittonsa yli 34 000 dollarin.

Sitä vastoin Solana vastusti vahvasti negatiivisia tunteita, jotka olivat vaatineet korjausta 30 dollarin rajan ylittämisen jälkeen. On huomattava, etteivät edes raportit kielletystä kryptopörssistä FTX siirtänyt miljoonia varoja SOL:ssa ja muissa tokeneissa voi pysäyttää Solanan rallin.

SOL-hinnan ennuste

Copy link to section

Solanan vaikuttava hintaliike on asettanut sen lähelle kriittistä vastustasoa 40 dollariin. Osoituksena kestävyydestään kryptovaluutta on onnistuneesti voittanut useita vastustustasoja, mukaan lukien 25 dollaria, 28 dollaria, 30 dollaria ja viimeksi 35 dollaria.

MA-risteys- ja MACD-indikaattorit korostavat edelleen SOL:n nousupotentiaalia. Vaikka vihjauksia mahdollisesta käänteisestä alle 30 dollarin, suhteellinen voimaindeksi palautui 70:een, mikä vahvisti nousevaa tunnetta ja rohkaisi kauppiaita säilyttämään ostopositionsa.

Merkittävä osa Solanan vahvasta suorituskyvystä on kultaisen ristin läsnäolo, joka tapahtui, kun 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ylitti 200 päivän EMA:n 22. lokakuuta. Tätä tapahtumaa pidetään vahvana vahvistuksena meneillään olevalle nousutrendi.

Edellisen kerran Solana koki tällaisen nousevan ristin vuonna 2021, jolloin edellinen Bull Run alkoi. Tässä Bull Runissa SOL saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen 260 dollariin saman vuoden marraskuussa. Näin ollen historialliset tiedot viittaavat siihen, että Solana saattaa olla valmis uuteen merkittävään ralliin.

On kuitenkin olennaista harkita palautumismahdollisuutta noin 30 dollariin ennen kuin SOL aloittaa suuremman, yli 40 dollarin eron. Sijoittajien tulisi myös pitää silmällä mahdollista vastusta 38,5 dollarissa, mikä voi tilapäisesti estää läpimurron. Jos Solana rikkoo yli 40 dollaria, polku 50 dollariin näyttää suhteellisen sujuvalta, ja pieni viive on odotettavissa välillä 45 ja 46 dollaria.

Shiba Memu: meemimerkki, joka taistelee Solanan kaltaisten kanssa

Copy link to section

Solanan vaikuttavan esityksen keskellä Shiba Memu (SHMU) nousee ainutlaatuiseksi ja kiehtovaksi pelaajaksi meemimerkkien maailmassa. SHMU:n ennakkomyyntihinta on 0,037900 USDT, mikä herättää sijoittajien huomion.

Shiba Memu erottuu joukosta hyödyntämällä omavaraisia markkinointiominaisuuksia, jotka perustuvat tekoälyteknologiaan. Toisin kuin muut meemit, jotka luottavat ihmisryhmiin markkinointityössä, SHMU on suunniteltu luomaan omia markkinointistrategioitaan, kirjoittamaan omaa PR:ään ja mainostamaan itseään asiaankuuluvilla foorumeilla ja sosiaalisissa verkostoissa.

Tämä “kick-ass koirarobotti-meemi-nero” toimii väsymättä, tarkkailee kryptovaluuttatilaa kellon ympäri, löytää parhaan työn luovassa mainonnassa ja parantaa sitä. Sen tekoälyteknologian avulla se voi tuottaa valtavan määrän sisältöä, joka sitten jaetaan lehdistötiedotteiden ja markkinointimateriaalien kautta. Tätä sisältöä jaetaan foorumeilla ja sosiaalisen median alustoilla sen tavoittavuuden ja vaikutuksen maksimoimiseksi.

Lisäksi Shiba Memu mahdollistaa suoran yhteyden käyttäjien kanssa robotistisen kojelaudan kautta. Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa, antaa palautetta, tehdä ehdotuksia ja esittää kysymyksiä luoden ainutlaatuisen ja interaktiivisen kokemuksen.

SHMU:n ennakkomyynti on parhaillaan käynnissä, ja sen omavaraisen markkinointikyvyn ansiosta token on valmis tekemään aaltoja kryptovaluuttamarkkinoilla. Sijoittajat odottavat innolla sen tulevaa potentiaalia ja sen tarjoamia tuottoja.

Johtopäätös

Copy link to section

Kun sekä Solana että Shiba Memu herättävät edelleen huomiota, sijoittajat seuraavat tarkasti heidän liikkeitään ja ennakoivat, mitä näiden digitaalisten omaisuuserien tulevaisuus tuo tullessaan.

Solanan vahva suorituskyky ja nousevat näkymät tekevät siitä parhaan haastajan kryptovaluuttamarkkinoilla, jolla on potentiaalia lisähintojen nousuun. Shiba Memun ainutlaatuinen lähestymistapa meemitokeneihin, tekoälyteknologian ohjaama, lisää mielenkiintoisen ulottuvuuden ennakkomyyntimarkkinoille.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.