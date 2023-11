Memecoinin (MEME) hintaennuste, kun Binance ilmoittaa listautumisesta ja kaupankäynnistä

Binance, yksi maailman johtavista kryptovaluuttapörsseistä, on noussut jälleen otsikoihin viimeisimmällä ilmoituksellaan Memecoinista (MEME).

Memecoinin onnistuneen julkaisun jälkeen Binance Launchpoolissa pörssi on nyt asetettu listaamaan MEME kaupankäyntiä varten. Uutiset ovat herättäneet kryptoharrastajissa uteliaisuutta, mikä on johtanut spekulaatioihin MEME:n hintakehityksestä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Binance listataksesi MEME-kauppapareja

Copy link to section

Binancen siirtymisen Memecoinin (MEME) listalle odotetaan tuovan uutta vauhtia meemikolikoiden markkinoille. Pörssi tarjoaa MEME-kauppaa useita suosittuja pareja vastaan, mukaan lukien MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD ja MEME/TRY.

Kaupankäynnin näillä pareilla on tarkoitus alkaa 3. marraskuuta 2023 klo 08:00 (UTC), minkä jälkeen kauppiaat voivat käydä Binancessa käydäkseen kauppaa millä tahansa listatuista MEME-pareista.

Tämä listaus tuo Memecoinin (MEME) lähemmäksi laajempaa kryptovaluuttayhteisöä ja tarjoaa kauppiaille enemmän vaihtoehtoja kolikon pääsyyn ja kauppaan. Monipuoliset kauppaparit antavat käyttäjille mahdollisuuden valita haluamansa kaupankäyntivaihtoehdot, olipa kyseessä Bitcoin, Binance Coin tai vakaat kolikot, kuten Tether (USDT) ja USD Coin (USDC).

Kuinka paljon Memecoinin (MEME) hinta nousee listautumisen jälkeen?

Copy link to section

Kun kryptokauppiaat ennakoivat MEME-kauppaa Binancessa, Memecoinin (MEME) hintaennuste herättää kysymyksiä sen jälkeen, kun se on listattu maailman suurimmassa kryptovaluuttapörssissä kaupankäyntivolyymin perusteella.

Vaikka kauppiaat ja sijoittajat harkitsevat MEME:n mahdollista hintamuutosta, on tärkeää saada yleiskatsaus Memecoinin matkaan, joka alkoi ennakkomyynnistä, jossa MEME-merkki meni hintaan 0,001 dollaria per token.

Vaikka MEME:n hinnan tulevaisuudesta voi olla erilaisia mielipiteitä, vallitsee yksimielisyys siitä, että MEME:n hinta on valmis nousuun.

Jotkut ennusteet viittaavat siihen, että MEME voisi nousta kohti 0,01 dollarin merkkiä, mikä merkitsee kymmenkertaista nousua sen ennakkohinnasta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että erityisesti meemikolikot tunnetaan volatiliteettistaan, ja hintaennusteisiin tulee suhtautua varoen.

Memecoin vs. Memeinator: meemikolikoiden taistelu

Copy link to section

Samalla kun Memecoin (MEME) tekee vastatuulta tulevan listautumisensa kanssa, meemikolikko ei ole yksin tässä tilassa. Toinen merkittävä meemikolikko, Memeinator (MMTR), on myös luomassa aaltoja MMTR-ennakkomyynnillä, joka on viidennessä vaiheessa.

Molemmilla projekteilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tavoitteita, jotka saattavat erottaa ne täpötäydessä meemikolikkotilassa.

Memecoin, jota tukee vahva tiimi, jolla on selkeä tiekartta ja visio, pyrkii hallitsemaan meemikolikoiden maailmaa innovatiivisella markkinoinnilla ja tuotelanseerauksilla. Kolikko on herättänyt suurta kiinnostusta, ei vain sen meemivaikutteisen brändäyksen, vaan myös sen hyödyllisyyden ja sen tukeman Memeland-ekosysteemin vuoksi.

Toisaalta Memeinator (MMTR) asettuu myös hallitsevaksi meemikolikoksi tekoälytekniikalla, virusmarkkinoinnilla ja missiona saavuttaa miljardin dollarin markkina-arvo. Tällä hetkellä MMTR:n hinta on 0,0125 dollaria ja sen odotetaan nousevan 0,0133 dollariin ennakkomyyntien kuudennessa vaiheessa.

Molemmilla projekteilla (memecoin ja memeinator) on vahvuutensa ja ainutlaatuiset arvolupauksensa, ja niiden välinen kilpailu tuo kiehtovan ulottuvuuden meemikolikomaisemaan.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.