Trendaava Star Atlas (ATLAS) metaversumikolikko on aiheuttanut hälinää mukaansatempaavalla pelikokemuksellaan ja lupauksellaan todellisesta pelin sisäisestä omaisuuden omistajuudesta. Samaan aikaan Memeinatorin ennakkomyynti on herättänyt kuhinaa vaikuttavalla suorituskyvyllään.

Tässä artikkelissa perehdymme näiden kahden jännittävän projektin uusimpiin päivityksiin.

Star Atlas (ATLAS) kryptovaluutta nousussa

Star Atlas (ATLAS) on kiinnittänyt kryptovaluuttayhteisön huomion mukaansatempaavalla metaversumi-pelikokemuksellaan, joka sijoittuu futuristiseen 2620-maailmaan. Kuluneen viikon aikana ATLAS:n hinta on noussut 48 % ja vaihdettiin 0,0028 dollariin jälkimarkkinoilla.

ATLASin hintakaavio

Star Atlas, lohkoketjupohjainen peli, jota isännöi Solana-lohkoketju, tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tutkia valtavaa virtuaalista universumia, osallistua avaruustaisteluihin, rakentaa avaruusasemia, louhia resursseja ja solmia liittoutumia muiden pelaajien kanssa.

Kaksi pääasiallista ATLASin hinnannousun taustalla olevaa tekijää ovat Star Atlas -verkkopelin lisääntynyt aktiivisuus ja lähestyvä päivitys.

Pelin integrointi blockchain-teknologiaan antaa pelaajille mahdollisuuden käyttää ATLAS-merkkiä pelin sisäisenä valuuttana erilaisiin ostoihin ja tapahtumiin. Kun yhä useammat pelaajat osallistuvat peliin ja siihen liittyvään talousmalliin, ATLAS-merkkien kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Play-to-Own-ominaisuuden, joka julkistetaan tulevassa Star Atlas 2.2 -päivityksessä, odotetaan parantavan pelikokemusta entisestään antamalla pelaajille mahdollisuuden ansaita ja omistaa pelin sisäisiä resursseja, jotka voidaan vaihtaa tosielämän valuuttaan.

Kauan odotettu Star Atlas 2.2 -päivitys

Star Atlas 2.2 -päivitys, joka esitellään Breakpoint2023:ssa, tuo peliin joukon jännittäviä parannuksia.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

Pelaajat voivat ennakoida kolmannen persoonan räiskintäpelin ottamista käyttöön uusilla aseilla, mikä lisää taistelumekaniikkaan uutta näkökulmaa. Taistelukilpailu jopa 100 pelaajan kanssa tarjoaa innostavan pelikokemuksen, kun taas ketjun laivakokoonpano tarjoaa personointimahdollisuuksia avaruusaluksille.

Lisäksi päivitys esittelee laivanhallinta- ja pelaajien etenemisjärjestelmiä, jotka kannustavat pelaajia investoimaan aikaa ja vaivaa peliin. Pelin tarinan lisäämiseksi uudet hahmot MUD-, ONI- ja Ustur-ryhmistä tekevät debyyttinsä. Kaikki nämä lisäykset pyrkivät parantamaan pelikokemusta ja lisäämään pelaajien sitoutumista.

Uusi meemikolikko haastaa ATLASin kaltaiset

Star Atlas (ATLAS) asettaa rimaa korkealle metaverse-pelaamiselle, kun taas Memeinator on toinen kryptovaluuttaprojekti, joka on kääntänyt päitä. Memeinator on uusi ja jännittävä hanke, joka on herättänyt vilinää kryptovaluuttamaailmassa. Tämä projekti on kerännyt huomiota ainutlaatuisella lähestymistavalla ja innovatiivisilla ominaisuuksilla.

Memeinator on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa, ja sen erottaa sen vaikuttava suorituskyky. Ennakkomyynnissä viidennessä vaiheessa Memeinator on ylittänyt merkittävän virstanpylvään, 1,3 miljoonan dollarin kerätyt varat. Tämä saavutus on osoitus yhteisön luottamuksesta projektiin ja sen potentiaaliin.

Yksi huomionarvoinen nähtävyys on Memeinatorin ennakkomyyntihinnan ja Star Atlas (ATLAS) -tunnuksen hinnan vertailu. Nykyisessä viidennessä vaiheessa Memeinatorin alkuperäisen MMTR-tokenin hinta on 0,0125 dollaria, ja sen odotetaan hyppäävän 0,0133 dollariin seuraavassa vaiheessa. Sitä vastoin ATLAS kävi kauppaa noin 0,0028 dollarilla, mikä on huomattavasti MMTR:n hintaa alempi.

Vaikka Star Atlas (ATLAS) on kokenut merkittäviä hintamuutoksia pelin sisäisen toiminnan lisääntymisen ja tulevan 2.2-päivityksen odotusten vuoksi, Memeinatorin ennakkomyynti on myös tehnyt aaltoja. Sijoittajat ovat huomanneet Memeinatorin potentiaalin, ja ennakkomyynnin vaikuttava suorituskyky kuvastaa projektin vahvaa yhteisön tukea.

Pitäisikö sinun sijoittaa Memeinatoriin?

Sijoittajat ja krypto-harrastajat saattavat ihmetellä, mikä tekee Memeinatorista houkuttelevan valinnan. Vaikka emme tue mitään sijoituksia, on tärkeää tarjota informatiivinen näkökulma.

Memeinatorin ennakkomyyntivaiheen menestys yhdistettynä projektiin liittyvään innostukseen viittaa siihen, että se on saanut merkittävän osan kryptoyhteisöstä kiinnostumaan. Kuten minkä tahansa sijoituksen kohdalla, potentiaalisten sijoittajien tulee kuitenkin tehdä perusteellinen tutkimus, harkita riskinsietokykyään ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä henkilökohtaisen taloudellisen tilanteensa perusteella.

On myös tärkeää tunnustaa, että meemikolikot, kuten muutkin kryptovaluutat, ovat erittäin epävakaita ja kaikkiin meemikolikoihin sijoituksiin tulee suhtautua varoen.