Polkadot (DOT) -hintaennuste Bitcoinin silmissä 36 000 dollarin vastusta

Altcoin-markkinat esittelevät vaikuttavia hinnankorotuksia, kun Bitcoin taistelee sulkeakseen yli 35 000 dollaria. BTC leijuu 35 110 dollarissa, kun härät hallitsevat edelleen kryptovaluuttateollisuutta ja nostavat kaikkien digitaalisten kolikoiden kokonaisarvon 1,32 biljoonaan dollariin painohetkellä.

Nousevien markkinoiden keskellä Polkadot odottaa massiivista ekosysteemin kehitystä, mikä viittaa mahdollisiin DOT-hintojen nousuun pian.

Polkadotin nouseva kehitys

Polkadot-kehittäjät ovat pyrkineet parantamaan projektiaan. Messari -raportti näyttää krypton tulevan kehityksen vaihtoehtoiselle kolikolle. Ensinnäkin se korostaa Polkadot 1.0:n valmistumista, askelta kohti Polkadot 2.0:n toivottamista.

Myös On-chain-indikaattorit vahvistavat DOT:n mahdolliset nousut. Panostetut Polkadot-varat lähestyvät 50 prosentin rajaa 12 prosentin kasvun jälkeen 49 prosenttiin vuosineljänneksestä.

Siitä huolimatta päivittäiset aktiiviset osoitteet ovat laskeneet jyrkästi ja päättivät ensimmäisen vuosineljänneksen 6 900:ssa ja toisen neljänneksen 5 800:ssa. Q3:lla luku putosi edelleen 5 200:aan. Korkeana pysynyt kehittäjäaktiviteetti on kuitenkin edelleen keskeistä arvioitaessa pidemmän aikavälin hintakehitystä.

Polkadot on yksi parhaista moniketjuista, jonka kysyntä voi kasvaa jatkuvan kehityksen myötä. Lisäksi DOT-kehittäjät saattavat odottaa (ajoissa) nousevia uutisia, kun optimismi hallitsee kryptosektoria.

Polkadotin hintaennuste

DOT nousi 2,81 % viimeisen päivän aikana ja käytti kauppaa 4,79 dollarissa tämän julkaisun aikana. Altcoinin arvo on noussut vaikuttavasti viimeisen kymmenen päivän aikana nousten 20. lokakuuta 3,6 dollarista, kun Bitcoin johti markkinoiden nousua. Se nousi noin 15 % edellisellä viikolla.

Polkadotin hinta heijastaisi todennäköisesti Bitcoinin liikkeitä. Siten DOT voisi nousta uusiin korkeuksiin, kun BTC-sonnit kohdistavat vastuksen 36 000 dollariin (taas). Samaan aikaan 4,82 dollarin ylittäminen on pysynyt haastavana elokuun lopusta lähtien.

DOT-sonnien pitäisi hallita tukialuetta 4,74 dollarilla, jotta hinnat nousevat 5,1 dollariin. Jatkuvat nousutrendit vievät arvon 5,42 dollariin, mikä avaa polun 5,8 dollariin. Samaan aikaan Polkadot-harrastajien tulisi seurata Bitcoinin suorituskykyä odottaessaan projektin tiimin optimistista kehitystä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.