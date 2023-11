XRP, Alchemy Pay, Stellar, KuCoin Token nousevat riskialttiiden tunteiden keskellä

Rahoitusmarkkinat aloittivat viikon hyvin ja jatkoivat viime viikolla tapahtunutta rallia. Bitcoin pysyi 35 000 dollarin yläpuolella, kun taas tärkeimmät amerikkalaiset indeksit, kuten Dow Jones, Nasdaq 100 ja S&P 500, nousivat.

Suurin osa altcoineista oli vihreitä. Ripplen XRP-hinta hyppäsi 13 % ja saavutti huippunsa 0,7320 dollariin, mikä on korkein piste sitten heinäkuun 30. päivän. Kolikko on noussut yli 65 % elokuun alimmasta pisteestä. Se on noussut sen jälkeen, kun Securities and Exchange Commission (SEC) hylkäsi kanteen Ripple Labsin johtajaa vastaan.

Alchemy Payn (ACH) tokenin hinta on myös noussut jyrkästi ja nousi korkeimmalle tasolle 0,021 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun 14. päivän. Se on noussut yli 61 prosenttia tämän kuun alimmalta tasolta. Token nousi sen jälkeen, kun kehittäjät vihjasivat suuresta uutisesta ekosysteemissä.

Vielä ei ole selvää, mitä uutisia tulee olemaan. Jotkut analyytikot uskovat, että Binance hyväksyy vipuvaikutteisen tunnuksensa ekosysteemiinsä. Historiallisesti kryptovaluutat ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun ne on listattu suurissa pörsseissä, kuten Binance ja OKB.

KuCoin Token (KCS) -hinta on tehnyt vahvan nousevan paluun viime aikoina. KCS-merkki lensi korkeimmilleen 5,66 dollariin, mikä oli 58 % syyskuun alimman pisteen yläpuolella. Muut pörssitunnukset, kuten OKB, Uniswap (UNI) ja Cronos (CRO), nousivat, kun sijoittajat siirtyivät takaisin kryptovaluuttoihin.

Muita parhaiten suoriutuneita kryptovaluuttoja maanantaina olivat Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective ja Gala olivat parhaiden kryptovaluuttojen joukossa.

Tämä ralli osui samaan aikaan parantuneen ilmapiirin kanssa laajemmilla markkinoilla. Yhdysvaltain dollari-indeksi (DXY) on vetäytynyt, kun taas pelko- ja ahneusindeksi on noussut vähitellen, vaikka se pysyy ahneusvyöhykkeellä.

Lisäksi amerikkalaiset osakkeet ovat elpyneet takaisin muutaman viime viikon aikana. Dow Jones-, Nasdaq 100- ja S&P 500 -indeksillä oli tämän vuoden paras viikko. Myös joukkolainojen tuotot ovat laskeneet.

Rallin tärkein katalysaattori oli viime viikon Federal Reserven korkopäätös. Siinä pankki jätti korot ennalleen 5,25–5,50 prosentin välillä. Fedin puheenjohtaja vihjasi, että pankki pysyy ennallaan loppuvuoden.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.