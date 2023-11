Hopean hintaennuste kulta/hopea-suhteen tasaantuessa

Hopean hinta on liikkunut sivuttain viime päivinä, kun sijoittajat reagoivat viimeisimpään Federal Reserve -päätökseen, Non-Farm Payrolls (NFP) -tuloihin ja Kiinan taloustietoihin. XAG/USD-pari kävi tiistaina 22,72:ssa, mikä oli lähes 10 % yli lokakuun alimman pisteen. Se on yli 13 % alle tämän vuoden korkeimman pisteen.

Kulta/hopea suhde piikit

Hopean hinta on ollut tiukalla alueella viime päivinä. Federal Reserve päätti viime viikolla pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Vaikka pankki jätti oven toiselle koronnostolle, useimmat analyytikot uskovat, että se on nyt nostanut korkoja.

Toinen tärkeä uutinen tuli perjantaina, kun Yhdysvallat julkaisi uusimmat non-farm payrolls (NFP) tiedot. Työtilastotoimiston (BLS) mukaan talous lisäsi 150 000 työpaikkaa, kun taas työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin. Työvoimaosuus ja palkat hidastuivat hieman.

Nämä tapahtumat ovat tärkeitä hopealle sen roolin vuoksi jalometallina. Kuten kullalla, hopealla on taipumus reagoida Fedin toimiin. Useimmissa tapauksissa hopea nousee, kun Fed joko laskee korkoja tai kun se vihjaa koronlaskuista.

Hopean hinta reagoi myös viimeisimpiin valmistus PMI-lukuihin ympäri maailmaa. Kiinan talousluvut osoittivat, että PMI putosi 49:ään lokakuussa. Sama tapahtui muissa teollisuusmaissa, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Hopea reagoi näihin lukuihin, koska sitä käytetään teollisuudessa. Sitä käytetään tuotteiden, kuten aurinkopaneelien, puolijohteiden ja keittiötuotteiden valmistukseen.

Samaan aikaan Kiinan tuoreimmat tiedot osoittivat, että vienti laski lokakuussa 6,4 %, mikä on huonompi kuin mediaani -3,3 %. Tuonti sen sijaan kasvoi 3 %, mikä oli odotettua parempi -6,2 %. Sen kokonaiskauppataseen ylijäämä supistui 405 miljardiin dollariin.

Hopea on heikompi kuin kulta viime kuukausina. Kullan ja hopean suhde hyppäsi 88 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten maaliskuun 2023. Se on hypännyt yli 15 % tämän vuoden alimmasta pisteestä. Useimmissa tapauksissa, jos kulta/hopea-suhde on korkea, se tarkoittaa, että hopeaa kannattaa ostaa.

Hopean hintaennuste

Päiväkaaviossa näemme, että hopean hinta liikkui viime aikoina tiukassa vaihteluvälissä. Se on siirtynyt keltaisella näkyvän laskevan trendiviivan alapuolelle. Tämä trendilinja yhdistää korkeimmat heilahtelut sitten 4. toukokuuta. Se on myös liikkunut 50 % ja 61,8 % Fibonacci Retracement -tasojen välillä.

Hinta on myös muutaman pisteen yläpuolella ratkaisevan tukitason 22,14 dollarilla, joka on 23. kesäkuun alin swing. Siksi metallin näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastuspisteet ovat 22,13 dollaria ja 23,70 dollaria.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.