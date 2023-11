Ovatko Saksan valmistus- ja rakennusalat alkamassa purkautua?

Saksan viimeisimmät hintakorjatut teollisuustuotantoluvut laskivat 1,4 % syyskuussa 2023, mikä merkitsee neljättä peräkkäistä laskua mittareissa.

Elokuussa 2023 tietoja tarkistettiin ylöspäin (-)0,2 %:sta MoM:iin (-)0,1 % MoM.

Syyskuun 2023 lukema jäi kuitenkin selvästi alle TradingEconomics.comin julkaiseman konsensusarvion 0,1 prosentin laskusta.

Ennen tämän negatiivisen kasvutrendin alkamista, toukokuussa 2023, teollisuustuotannon kasvu oli kuukaudessa 0 %, eli viides kuukausi ilman positiivista kasvua.

Pääomahyödykkeiden, välituotteiden ja kulutushyödykkeiden tuotanto väheni merkittävästi: (-)0,2 % MoM, (-)1,9 % MoM ja (-)4,9 % MoM, vastaavasti.

Heikko tulos seuraa BundesBankin lokakuussa 2023 antamaa lausuntoa, jonka mukaan

Teollisuustuotteiden ulkoinen kysyntä jatkui heikkona.

Ostopisteiden korkeammat hinnat ovat edelleen painaneet kauppapinta-alaa ja kotitalouksien kulutusta, mikä näkyy kulutustavaroiden jyrkänä laskuna.

Toimialakohtainen erittely

Saksan ylpeys, sen maailmanluokan autoala, kärsi (-)5 % MoM laskusta syyskuussa 2023, kun taas sähkölaitteiden hinta laski (-)4,4 % MoM.

Eniten tuotannon laskua kirjasi lääketeollisuus, joka laski 9,2 %.

Konetekniikka oli valopilkku ja parani 4,1 % MoM.

Toimialaluokituksen ulkopuolella energiantuotanto laski katsauskaudella 1,7 % MoM.

Liittovaltion tilastoviraston mukaan teollisuustuotanto laski vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 2,1 % edellisestä neljänneksestä.

TradingEconomics.comin analyytikot arvioivat Industrial Production MoM:n trendin olevan noin 0,4 % vuoteen 2024 mennessä ja nousevan 0,5 %:iin vuonna 2025.

Rakennusalan PMI

S&P Globalin lokakuussa 2023 julkaisema rakentamisen PMI-indeksi heijastaa edelleen synkkää kotimaista asuntosektoria, mutta heikompi tuotto oli 38,3 verrattuna edellisen kuun 39,3:een, joka oli itse kirjannut jyrkimmän kuukausittaisen laskun sitten huhtikuun 2020.

Lokakuun mitta oli selvästi alle keskiarvon 49,7 vuosien 2013 ja 2023 välillä, jäi merkittävästi TradingEconomics.comin analyytikoiden ennusteeseen 41,5 ja on yhdeksästoista peräkkäinen alle 50 lukema maaliskuun 2022 jälkeen.

Myös kaupalliset hankkeet kärsivät korkean korkoympäristön ja talousnäkymien epävarmuuden vuoksi.

Dr. Cyrus de la Rubia, Hamburg Commercial Bankin pääekonomisti, huomautti,

Asiat menevät edelleen huonosta huonompaan suuntaan Saksan rakennusalalla… Lähi-idän geopoliittinen draama aiheuttaa aaltoilua (johtuen kaasun hinnan noususta ja epävarmuudesta) … koska monet rakennusmateriaalit, kuten tiilet ja eristeet, ovat riippuvaisia maakaasusta.

Huolestuttavaa on, että uusien tilausten lasku jatkui 20. peräkkäisenä kuukautena ja on myös kiihtymässä, mikä viittaa siihen, että ala ei ole vielä saavuttanut pohjaa.

Koska alakohtaisia työpaikkoja on vähennetty, de la Rubia lisäsi, että alihankkijoiden laatu on heikentynyt, mikä edelleen osaltaan heikentää projektien tehokkuutta.

Pysyvistä vahingoista kertova kysely teollisuuden näkymistä seuraaville 12 kuukaudelle oli negatiivinen.

Muut tuoreet taloustiedot

Teollisuustuotantotietojen luvut seuraavat odotettua parempia, mutta silti supistuvia palvelujen PMI- ja yhdistelmä-PMI-tietoja lokakuulta 2023, jotka olivat vastaavasti 48,2 ja 45,9.

Alle 50 lukemat merkitsevät supistumista.

Eilisessä julkaisussa tehtaan tilaustiedot hidastuivat voimakkaasti 0,2 %:iin MoM:stä elokuussa 2023 rekisteröidystä 1,9 %:sta.

Tämä oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin konsensusarviot (-)1,0 % MoM:n laskusta.

On huomattava, että elokuun tietoja tarkistettiin jyrkästi alaspäin 3,9 prosentista MoM virheellisen raportoinnin seurauksena,

…tietojenkäsittelylaitteiden valmistus, elektroniikka- ja optisten tuotteiden ala…

Johtopäätös

Teollisuustuotanto on ratkaisevan tärkeä Saksan kasvulle, ehkä enemmän kuin mikään muu kehittynyt talous, erityisesti sen kauaskantoisen mainemerkityksen vuoksi.

Huomenna eli keskiviikkona 8. marraskuuta markkinaosapuolet seuraavat tarkasti Saksan kuluttajainflaatiotietoja sekä viimeisimpiä EU:n yhdenmukaistettuja inflaatiotrendejä maassa.

Tämä antaa arvokasta panosta Euroopan keskuspankin valitsemaan toimintalinjaan seuraavassa rahapoliittisessa kokouksessaan joulukuun 2023 puolivälissä.

Ensi viikolla Saksa julkaisee myös vaihtotasetietoja, jotka kuvaavat paremmin korkeiden korkojen ja hidastuvan kysynnän vaikutukset vientiteollisuuteen.

Tehtaiden, rakennusprojektien, vientikysynnän ja kohonneiden korkojen heikot taloustiedot viittaavat siihen, että vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen BKT-tietoja voitaisiin tarkistaa alaspäin, kun taas talous saattaa olla menossa kohti teknistä taantumaa myöhemmin tänä vuonna, mikä vain lisää teollisuuden ja teollisuuden tappioita. rakennusteollisuudessa.

