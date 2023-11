Circle, USDC, EURC stablecoinsin luoja käynnistää listautumisannin vuonna 2024

Suositun vakaan kolikon USD Coinin (USDC) luoja Circle aikoo käynnistää listautumisannin (IPO) vuonna 2024. Bloombergin mukaan yritys keskustelee jo neuvonantajien kanssa valmistautuessaan tähän.

Circle Internet on yksi lohkoketjuteollisuuden tärkeimmistä yrityksistä. Se loi USD Coinin, vakaan kolikon, jonka varat on yli 24 miljardia dollaria. Se loi myös EURC:n, vakaan kolikon, jolla on euroja. EURC:n yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 53 miljoonaa dollaria.

Circlen vakaat kolikot toimivat useissa lohkoketjuissa, kuten Stellar, Ethereum ja Avalanche. Verkkosivustonsa mukaan USDC on käsitellyt yli 12,6 biljoonaa dollaria ketjun sisällä tapahtumia historiansa aikana. Yli 1,8 miljoonalla ihmisellä on hallussaan vakaa kolikko.

Stablecoin-liikkeeseenlaskuyritykset ovat kirjaimellisesti käteistulostimia. Yritykset ansaitsevat rahaa yksinkertaisesti sijoittamalla käteistä turvallisiin varoihin, kuten lyhytaikaisiin valtion joukkovelkakirjoihin. Tässä tapauksessa yritys on investoinut noin 24 miljardia dollaria ja ansainnut noin 5 % korkoa.

Tämä tarkoittaa, että yritys voi tuottaa jopa 1,2 miljardia dollaria liikevaihtoa tänä vuonna, jos määrä on nykyisessä vaiheessa. Esimerkiksi Tether Holdingsin tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevoitto hyppäsi yli miljardiin dollariin toisella neljänneksellä. Tether on paljon suurempi kuin USD Coin yli 86 miljardin dollarin omaisuutensa ansiosta.

Circlen liikevaihto todennäköisesti jatkuu hyvänä korkojen pysyessä korkealla tasolla. Federal Reserve päätti viime viikolla tekemässään päätöksessä pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Useimmat analyytikot uskovat, että pankki jättää korot korkealle tasolle joksikin aikaa.

Circlen stablecoinia käytetään laajasti blockchain- ja off-chain-maailmassa. Yksi sen parhaista apuohjelmista johtuu kumppanuudesta MoneyGramin kanssa. Sopimuksen mukaan USDC:n haltijat voivat nyt lähettää rahaa kansainvälisesti ja ihmiset voivat nostaa varat Yhdysvaltain dollareina.

Vakaiden kolikoiden haltijoille tärkein huolenaihe on, kuinka vakaat he ovat. UDDC:n tapauksessa vakaus johtuu siitä, että yrityksen tilintarkastaja on Deloitte, joka on yksi neljän suurimman tilitoimiston joukossa. Sen varannot ovat Blackrockin ja BNY Mellonin kaltaisten yhtiöiden hallussa.

On epäselvää, minkä arvon Circle hakee. Vuonna 2022 yhtiön oli määrä tulla pörssiin sulautumalla Concord Acquisition Corp.:n kanssa. Kaupan arvo Circlen arvo oli yli 9 miljardia dollaria. Siksi on todennäköistä, että se houkuttelee suuremman arvon.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.