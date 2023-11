Grayscale Solana Trust (GSOL) -palkkio SOL-tunnukselle on kasvanut korkeimpaan pisteeseen sitten joulukuun 2021. Solanan hinta on noussut noin 92,5 % viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta GSOL on noussut yli 375 % samana ajanjaksona. GSOL:n vahva kehitys on merkki siitä, että omaisuuserille on institutionaalista kysyntää.

GSOL on yksi monista Grayscalen omistamista tuotteista, joista suosituin on Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), jonka kokonaisvarallisuus on yli 19 miljardia dollaria. GSOL:n on tarkoitus antaa käyttäjille, erityisesti institutionaalisille sijoittajille, pääsy Solanan markkinoille. Se veloittaa 2,50 %:n maksun ja on kertynyt yli 5,1 miljoonaa dollaria varoja.

Yhden GSOL-yksikön kauppahinta oli 95,60 dollaria, kun osakekohtainen omistus on noussut 16,90:een. Solana on ollut valokeilassa tänä vuonna, koska se on ollut yksi parhaiten suoriutuvista suurista kryptovaluutoista.

SOL on noussut 43,15 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden elokuun 8. päivän. Huipussaan kolikko on hypännyt yli 310 % alimmasta pisteestään vuonna 2023. Tämä ralli on nostanut sen kokonaismarkkina-arvonsa yli 18 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman seitsemänneksi suurimman kryptovaluutan.

Suurin huolenaihe sijoittajien keskuudessa on ollut Solanan altistuminen FTX Estatelle, jolla on miljoonia tokeneita. Lopulta kuolinpesä haluaa myydä nämä rahakkeet konkurssimenettelyn jatkuessa. Äskettäin kiinteistö siirsi monia rahakkeita pörsseihin, kuten Binanceen ja Krakeniin, mikä vaikutti sen hintaan.

Muut Grayscalen rahastot käyvät kauppaa huomattavalla palkkiolla. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), joka on historiallisesti käynyt kauppaa alle NAV:n, on nyt 4,27 %:n preemio. Samoin Grayscale Chainlink Trust (GLINK) ja Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ovat 17% ja 2,6% premium.

Grayscale Bitcoin Trustin palkkio NAV:lle alkoi nousta sen jälkeen, kun Grayscale voitti suuren oikeusjutun Securities and Exchange Commissionia vastaan . Tuossa oikeudenkäynnissä tuomioistuin määräsi viraston tarkistamaan yhtiön ehdotuksen muuntaa trusti spot Bitcoin ETF:ksi.

Jos Grayscale onnistuu tässä, analyytikot odottavat, että yritys yrittää muuntaa sen ETF:ksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.