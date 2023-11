ORDI-hinta nousee, kun futuurit avautuvat, Bitcoin Ordinalsin volyymipiikit

ORDI-merkki oli yksi parhaiten menestyneistä keskiviikkona, kun sijoittajat ilahduttivat Ordinals NFT -myynnin hyppäämistä. Token nousi 14,65 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden toukokuun. Huipussaan Ordinals token nousi yli 403 % syyskuun alimmasta tasosta.

ORDI, Ordinalsin alkuperäinen merkki, on tällä viikolla parhaiten menestynyt merkki. Tämä nousu on nostanut sen kokonaismarkkina-arvon yli 270 miljoonaan dollariin. Sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi viimeisen 24 tunnin aikana nousi yli 569 miljoonaan dollariin.

ORDI:n nousuun on kolme syytä. Ensinnäkin Binance sanoi lausunnossaan, että se listaa tunnuksen. Tämä on merkittävä tapahtuma, koska Binance on maailman suurin krypto-pörssi. CoinMarketCapin tiedot osoittavat, että suurin osa ORDI:n volyymista tuli Binancelta, jota seurasivat OKX ja Bitget.

Toinen syy, miksi ORDI-tunnus hyppäsi, on se, että Ordinals NFT:iden kokonaismäärä hyppäsi jyrkästi. CryptoSlamin tiedot osoittavat, että Bitcoinin NFT:t nousivat yli 19,9 % viimeisen 24 tunnin aikana yli 17,7 miljoonaan dollariin. Tämä kasvu oli suurempi kuin Ethereumilla, joka käsitteli yli 17 miljoonan dollarin arvoisia NFT:itä.

Ethereumin NFT:t ovat menettäneet pitoa viime kuukausina, mikä on painanut niiden pohjahinnat ennätysalhaisille. Tämän seurauksena alan yritykset, mukaan lukien OpenSea, ovat ilmoittaneet merkittävistä irtisanomisista.

Samaan aikaan ORDI:n avoin kiinnostus futuurimarkkinoilla hyppäsi. CoinGlassin mukaan tämä avoin korko nousi kaikkien aikojen korkeimmalle yli 79 miljoonaan dollariin. Suurin osa näistä varoista oli Binancessa, jota seurasivat OKX ja Bitget.

Avoin kiinnostus on kryptoalalla tärkeä luku, joka osoittaa futuurimarkkinoiden täyttämättömien tilausten määrän. Korkeampi avoin korko on merkki siitä, että kysyntä on nousussa.

Toinen tärkeä mittari oli selvitystila. Shortsien likvidaatiot hyppäsivät ennätyslukemiin tiistaina, kun token alkoi laskea.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.