Two Token Ordinals (ORDI) ja Shiba Memu (SHMU) ovat trendanneet viime aikoina. Vaikka nämä kaksi trendaavat eri syistä, ovat ne kiinnittäneet sijoittajien huomion tavalla tai toisella.

Vaikka Shiba Memu tarjoaa ainutlaatuisia markkinointiominaisuuksia, jotka perustuvat tekoälyteknologiaan ja sen ennakkomyynti sulkeutuu seuraavan 51 päivän kuluessa, Ordinals ottaa vallankumouksellisen lähestymistavan sallimalla merkinnät Bitcoinin lohkoketjussa.

Mikä on Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) on innovatiivinen alusta, joka on suunniteltu lisäämään digitaalista sisältöä yksittäisiin Satoshiin Bitcoin-lohkoketjussa. Jokainen Satoshi, Bitcoinin pienin yksikkö, voidaan yhdistää digitaaliseen sisältöön, kuten tekstiin, kuviin, ääneen ja videoon. Tästä sisällöstä tulee pysyvä ja muuttumaton osa Bitcoin-lohkoketjua, mikä varmistaa tietojen eheyden ja aitouden.

Ordinalsin ainutlaatuisuus piilee sen kyvyssä mahdollistaa kirjoitetun sisällön vertaissiirto Satoshisissa, jolloin sisällöntuottajat voivat julkaista, jakaa ja vaihtaa immateriaaliomaisuuttaan ilman pelkoa omistajuuden tai tekijänoikeuksien menettämisestä. Merkintöjen lisäksi ORDI-tokeneita voidaan sitoa myös suojaustokeneihin, tileihin tai stablecoineihin, mikä laajentaa niiden käyttökelpoisuutta kryptovaluuttaekosysteemissä.

Miksi Ordinals Token trendaa?

Viime aikoina Ordinals on kokenut merkittäviä muutoksia hinnassaan. ORDI:n hinta nousi jyrkästi sen jälkeen, kun se listattiin Binanceen, joka on yksi suurimmista ja arvostetuimmista kryptovaluuttapörsseistä.

Listaus lisäsi Ordinalsille likviditeettiä ja houkutteli treidaajia ja sijoittajia, jotka haluavat hyödyntää hinnannousua.

On syytä huomata, että Binance nimesi ORDI:n seed-projektiksi, mikä osoittaa sen kokeellisen luonteen korkeammalla riskillä ja volatiliteetilla. Vaikka Binance neuvoi käyttäjiä noudattamaan varovaisuutta ORDI:lla kaupankäynnin yhteydessä, token herätti välitöntä ja voimakasta kiinnostusta, ja kaupankäyntimäärät ylittivät 153 miljoonaa dollaria ensimmäisten 24 tunnin aikana listautumisen jälkeen.

ORDI:n hintaennuste

ORDI:n tuleva hintaennuste on edelleen epävarma sen kokeellisen luonteen ja rajallisen historian vuoksi.

ORDI:n hinta on kokenut huomattavia heilahteluja viime kuukausina, mikä osoittaa kryptovaluuttamarkkinoille ominaisen volatiliteetin t. Alkuperäisistä nousuista ja laskuista huolimatta tokenin arvo on osoittanut joustavuutta, mikä viittaa mahdollisiin sijoittajien luottamukseen sen pitkän aikavälin näkymiin. Markkinaindikaattorit viittaavat ORDI:n myönteiseen kehitykseen, ja jotkut analyytikot ennustavat mahdollista nousuliikettä hyödyntäen äskettäin Binancen listautumista.

Viimeaikaisten hintamuutosten ja Binance-listaukseen liittyvän hypetyksen perusteella analyytikot ennustavat ORDI:n hinnan nousevan 15 dollariin marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Shiba Memun ennakkomyyntilaskenta

Samaan aikaan, kun ORDI saa vauhtia, Shiba Memu (SHMU) on kerännyt huomiota ainutlaatuisista tekoälyyn perustuvista markkinointiominaisuuksistaan. Uusi kryptovaluuttameemiprojekti, joka tunnetaan kunnianhimoisista markkinointistrategioistaan, valmistautuu sulkemaan ennakkomyyntinsä seuraavan 51 päivän aikana. Shiba Memun innovatiivinen tekoälyteknologian käyttö markkinointialoitteiden tehostamiseksi on houkutellut sijoittajia, jotka etsivät uusia ja edistyneitä lähestymistapoja kryptovaluuttojen markkinointiin.

Shiba Memun ennakkomyynti on synonyymi hinnankorotuksille muutaman tunnin välein, mikä saa potentiaaliset sijoittajat huomioimaan käynnissä olevat mahdollisuudet. Kirjoitushetkellä yksittäinen SHMU-token oli arvoltaan 0,039475 USDT ja hinta nousi 0,039700 USDT:iin seuraavien 8 tunnin aikana.

Koska ennakkomyynti sulkeutuu lähitulevaisuudessa, jäljellä olevat päivät ovat ratkaisevia niille, jotka haluavat osallistua tämän uraauurtavan projektin alkuvaiheisiin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.