Tästä syystä Peter Schiff on väärässä Bitcoinin suhteen

Tunnettu markkinatutkija Peter Schiff on oikeassa monissa asioissa, kuten Yhdysvaltain julkisen velan kasvussa ja dollarin riskeissä. Hän on jossain määrin oikeassa myös kullan, maailman suurimman jalometallin, suhteen. Mielestäni hän on kuitenkin täysin väärässä Bitcoinin (BTC) suhteen.

Schiff uskoo Bitcoinin romahtavan

Peter Schiff on suosittu hahmo rahoituspalvelualalla. Hän on varainhoitoa ja varainhoitoa tarjoavan rahoituspalveluyrityksen Euro Pacific Asset Managementin pääekonomisti. Schiff johtaa myös kultaa ja hopeaa käsittelevää yritystä Schiff Gold.

Vaikka olen samaa mieltä Schiffin kanssa Yhdysvaltojen kohtaamista rahapoliittisista ja verotuksellisista haasteista, olen eri mieltä hänen mielipiteistään Bitcoinista. Hän uskoo, että BTC:ltä puuttuu arvoa ja sen hinta romahtaa lopulta.

Tämä näkemys johtuu osittain siitä, että hänellä on oma intressi varmistaa Bitcoinin romahtaminen, koska hän on kulta-alalla. Kuten äskettäin kirjoitin , monet ihmiset, mukaan lukien Michael Saylor, uskovat, että Bitcoin on kullan digitaalinen versio.

#Bitcoin is approaching $38K as speculators continue to front run a new #BitcoinETF. However, once that ETF is launched all of the speculators will have already bought. So when those buyers sell to take profits, there won't be many left to buy the ETF. Get ready for a crash. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 9, 2023

Tosiasia on, että Bitcoinista on kehittynyt todellinen rahoitusomaisuus viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on tehnyt tämän samalla kun se on kohdannut merkittävää kritiikkiä tunnetuilta asiantuntijoilta, kuten Warren Buffettilta, Charlie Mungerilta ja Jamie Dimonilta, JP Morganin toimitusjohtajalta.

Korkeiden korkojen ympäristö

Bitcoin on osoittanut useimpien asiantuntijoiden olevan väärässä yli vuosikymmenen ajan. Yleinen argumentti oli, että se romahtaa, jos korot hyppäävät. No, korot ovat nousseet vuoden 2022 läheltä nollaa 5,50 prosenttiin, mikä on korkein kohta yli 22 vuoteen.

Toki Bitcoin on edelleen alle kaikkien aikojen huippunsa, lähes 67 000 dollaria. Se ei ole yksin, sillä Nasdaq 100 -indeksi on pudonnut yli 8 % kaikkien aikojen ennätyksestään. Tesla on pudonnut lähes 50 % kaikkien aikojen ennätyksestään.

Toinen argumentti oli, että Bitcoin putoaisi suuren mustan joutsentapahtuman sattuessa. Todellisuudessa Bitcoin on selvinnyt joissakin viime aikoina suurimmista tapahtumista. Se kasvoi COVID-19-pandemian aikana ja on menestynyt hyvin FTX:n, Terran, Three Arrows Capitalin ja Celsiuksen romahtamisen jälkeen.

Bitcoinilla on edessään suuri haaste, koska SEC haastaa edelleen Coinbasen ja Binancen oikeuteen. Historia viittaa siihen, että kolikko selviää myös näistä oikeudenkäynneistä, koska se on selvinnyt aiemmin isommista ongelmista, kuten MT:n romahtamisesta. Gox.

Bitcoinin tapaus

On useita syitä, miksi Bitcoiniin sijoittaminen on järkevää. Ensinnäkin Bitcoin on menestynyt paremmin kuin kulta ja muut Peter Schiffin mainitsemat omaisuuserät. Bitcoin on noussut lähes nollasta vuonna 2009 yli 37 000 dollariin tänään. Samaan aikaan kulta on noussut noin 700 dollarista 2 000 dollariin.

Toiseksi Bitcoin on pärjännyt hyvin ilman vähän tai ei ollenkaan institutionaalista apua. Useimmat suuret institutionaaliset yritykset, kuten Blackrock, Vanguard, Pimco ja JP Morgan, ovat pysyneet sivussa. Nämä samat yritykset ovat eräitä suurimmista kullan omistajista. Jotkut keskuspankit voisivat myös siirtää osan varannoistaan Bitcoiniin.

Siksi, jos he allokoivat alle 1 % varoistaan Bitcoiniin, se johtaa kolikon valtavaan kysyntään. Muista, että Bitcoin on rajallinen resurssi. Yli 19,5 kolikkoa on jo louhittu ja 4 miljoonaa on kadonnut. Tämä jättää alle 1,5 miljoonaa kolikkoa louhittavaksi. Bitcoinin tarjonta pörsseissä on myös kaatunut.

Lisäksi Bitcoin on turvallinen omaisuus, jonka ohjelmisto on säilyttänyt eheytensä vuosien ajan. Bitcoinissa tapahtuneet hakkerit johtuivat kulissien takana toimivista alustoista, kuten pörssistä.

Bitcoinilla on myös teknologiaa, joka vähentää ylitarjontaa markkinoilla. Puolittaminen, joka tapahtuu seuraavan kerran ensi vuoden huhtikuussa, vaikeuttaa ihmisten louhimista.

Toinen huolenaihe on aina ollut se, että BTC:stä voidaan luoda toinen versio. Toki kolikoita, kuten Litecoin, Ravencoin, Bitcoin SV ja Bitcoin Gold, on luotu. Mutta heiltä kaikilta puuttuu vetovoima sijoittajien keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan uskon, että Bitcoinilla on enemmän tilaa toimia pitkällä aikavälillä, koska siitä tulee parempi vaihtoehto kullalle.

