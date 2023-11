Tämä on ollut hyvä viikko kryptovaluutoille. Bitcoinin hinta nousi yli 37 000 dollariin ensimmäistä kertaa 18 kuukauteen. Samoin Ethereumin hinta nousi yli 2 100 dollariin Blackrockin ETH ETF:n julkistamisen jälkeen. Tämän seurauksena useimmat altcoinit, mukaan lukien Huobi Token, Jasmy ja Ethereum Classic, nousivat.

Nestemäisten panosten rahakkeita aalto

Copy link to section

Tärkeä joukko krypto-tokeneita, jotka myös hyppäsivät, olivat ne, jotka osallistuivat nestemäiseen panostukseen. Lido DAO (LDO) ja Rocket Pool (RPL) olivat kaksi parhaiten menestyneitä tokeneita perjantaina, koska ne hyppäsivät yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

LDO vs RPL -kaavio

Ensinnäkin Lido ja Rocket Pool ovat kaksi suurinta toimijaa nestemäisten panosten alalla. Liquid panostuksen avulla käyttäjät voivat panostaa rahakkeitaan hajautetusti. Tärkein etu on, että ihmiset, joilla on tällaisia varoja, voivat helposti nostaa ne jo ennen kuun loppua.

Rocket Poolissa on 819 000 ETH:ta, jonka arvo on tällä hetkellä yli 1,7 miljardia dollaria. Alustan käyttäjät voivat ansaita yli 7 % todellinen vuosikorko, jos he panostavat ja käyttävät solmua, ja 3,12 %, jos he vain panostavat.

Lido DAO on kasvanut maailman suurimmaksi DeFi-protokollaksi yli 19 miljardin dollarin kokonaisomaisuudella. Alustan käyttäjät voivat panostaa Ethereumiin ja Polygoniin. Sillä on yli 18 miljardin dollarin arvosta ETH:ta ja 123 miljoonan dollarin arvosta MATICia. Sen ETH-osuus ansaitsee todellisen vuosikoron 3,5 %.

On syytä huomata, että Ethereumin tuotto on alhaisempi kuin Yhdysvaltain dollarilla. Korkojen noustessa Yhdysvaltain dollari tuottaa yli 5 %. Rahamarkkinarahastojen kasvu on kuitenkin yleensä heikkoa.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Ethereumin hinta nousee

Copy link to section

Suurin syy LDO:n ja RPL:n osakekurssien nousuun on se, että Ethereumin hinta on noussut nousuun. ETH:n hinta nousi yli 2 100 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten toukokuun 2022. Se on noussut yli 141 % tämän vuoden alimmasta pisteestä, joten sen markkina-arvo on yli 254 miljardia dollaria.

Ethereumin hinta on noussut yleisen kryptorallin vuoksi. Bitcoin on noussut yli 37 000 dollariin, kun taas kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvo nousi yli 1,4 biljoonaan dollariin.

ETH-tunnus kasvoi, kun Blackrock haki ETH ETF:ää. Väite on, että Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyy ensin Bitcoin ETF:n. Sitä seuraa ETH ETF.

On edelleen epäselvää, hyväksyykö SEC Ethereumin ETF:n. Ensinnäkin Ethereum on aivan erilainen kuin Bitcoin tekniikan toimintatavan vuoksi. Bitcoin käyttää proof-of-work (PoW) -tekniikkaa, kun taas Ethereum käyttää proof-of-stake (PoS) -tekniikkaa.

PoS-teknologiaa käyttämällä Ethereumissa on panostusominaisuuksia, jotka ovat melko ongelmallisia SEC:n kanssa. SEC näkee Ethereumin todennäköisesti taloudellisena turvana, mikä voi johtaa sen kieltämiseen.

Lido DAO:lla on nouseva tapaus. Ensinnäkin LDO:lla on kasvava markkinaosuus DeFi-teollisuudessa. Lisäksi, toisin kuin muut kryptotunnukset, Lido on melkein valmis token-lukituksensa kanssa. Sen levikkitarjonta on yhteensä 1 miljardi. 89 % näistä tokeneista on jo avattu.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.