Celestia TIA hyppää, kun futuurien korko avautuu ja shortsien likvidaatiot nousevat

Celestian (TIA) rahakkeen hinta jatkoi paluutaan viikonloppuna, kun kolikon kysyntä jatkoi nousuaan. Uusi kryptovaluutta nousi huipulle 4,10 dollariin, mikä oli 85 % tämän viikon alimman pisteen yläpuolella. Sen kokonaismarkkina-arvo on noussut yli 527 miljoonaan dollariin, mikä tekee siitä maailman 93. suurimman kryptovaluutan.

Celestia ei ole ainoa kryptovaluutta, joka on nousussa. Bitcoin on mukavasti yli 37 000 dollaria, kun taas Ethereum, maailman toiseksi suurin krypto, on noussut yli 2 000 dollarin. Samoin Bonk, Solanan meemikolikko on noussut 0,00030 dollariin, kun taas kaikkien digitaalisten valuuttojen markkina-arvo on noussut yli 1,4 biljoonaan dollariin. Tämä ralli selittää, miksi TIA on hypännyt.

Celestian hinta on myös noussut huimasti volyymin kasvun ja hypen takia. CoinGeckon kokoamat tiedot osoittavat, että kokonaisvolyymi viimeisen 24 tunnin aikana oli yli 526 miljoonaa dollaria. Suurin osa tästä määrästä, noin 40%, tuli Binancelta, maailman suurimmalta pörssiltä. Sitä seuraavat Bitget ja OKX.

Lisätiedot osoittavat, että TIA:n futuurien avoimet korot ja shortsit ovat nousseet. Avoin kiinnostus futuurimarkkinoita kohtaan nousi ennätykselliseen 77 miljoonaan dollariin, ja suurin osa niistä tuli Binancelta.

Avoin korko on tärkeä mittari krypto- ja osakemarkkinoilla. Se viittaa täyttämättömien tilausten määrään futuurimarkkinoilla. Useimmissa tapauksissa korkeampi luku on merkki siitä, että kolikon kysyntä on lisääntynyt.

Celestia-futuurien avoin korko

Sillä välin shortsien likvidaatiot hyppäsivät ennätyskorkeaksi, kun merkki hyppäsi. Yli 1,87 miljoonan dollarin arvoiset shortsit realisoitiin lauantaina. Tämä on tärkeä mittari, joka näyttää lyhyeksi myyjien määrän, jotka ovat joutuneet sulkemaan kauppansa.

Ensinnäkin Celestia on uusi lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on häiritä olemassa olevia verkkoja, kuten Ethereum, Solana, Cardano ja Tron. Sen tärkein etu on, että siinä on modulaarisia ominaisuuksia, jotka skaalautuvat turvallisesti käyttäjien määrän mukaan.

Tämän seurauksena kehittäjät voivat ottaa oman lohkoketjunsa käyttöön minuuteissa ja skaalata helposti. TIA:ta, sen kryptovaluuttaa, käytetään maksamaan blobspacesta, suojaamaan verkkoa ja osallistumaan hallintoon.

Celestialla on edessään lukuisia haasteita. Ensinnäkin se on alalla, josta on tullut erittäin kilpailukykyinen. Ethereumilla on edelleen johtava markkinaosuus älykkäiden sopimusten alalla. Muilla kerroksen 1 verkoilla, kuten Tronilla, Avalanchella ja Solanalla, on myös pienempi osuus. Lisäksi se kilpailee 2-kerroksen verkkojen kanssa, jotka lataavat muita lohkoketjuja, kuten Ethereumia. Suosituimmat kerroksen 2 lohkoketjut ovat Arbitrum, Polygon, Base ja Optimism.

