Jasmy-hintaennuste: kypsä 26 %:n hyppyyn pian

JasmyCoin -kurssi pysyi vakaana torstaina krypto-härkäkierroksen jatkuessa. $JASMY token nousi korkeimmalle 0,0065 dollarille, muutaman pisteen alle tämän kuun korkeimman 0,0067 dollarin. Se on noussut yli 115 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Miksi Jasmy token nousee?

Jasmy ja muut altcoinit jatkoivat voimakasta toipumistaan sijoittajien pysyessä toiveikkaina kryptoteollisuudesta. On kolme keskeistä syytä, miksi Bitcoinia ja muita altcoineja ladataan.

Ensinnäkin toiveet spot-Bitcoin ETF:stä syntyivät tällä viikolla, kun Securities and Exchange Commission (SEC) tapasi Blackrockin ja Nasdaqin toisen kerran. Tämä oli tärkeä tapaaminen, koska Blackrock on yksi näkyvimmistä ehdotuksen jättäneistä nimistä, kun taas Nasdaq on maailman toiseksi suurin pörssi.

Toiseksi Jasmy nousee niin kutsutun Joulupukki-rallin takia. Useimpina vuosina kryptovaluutoilla ja muilla varoilla on taipumus kohota ennen joulua. Lisäksi on kasvava todennäköisyys, että keskuspankit alkavat laskea korkoja vuonna 2024.

Useimpien kehittyneiden maiden inflaatio on viime aikoina laskenut jyrkästi. Isossa-Britanniassa kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi alle 4 prosentin marraskuussa, ja on todennäköistä, että trendi jatkuu. Euroopassa kuluttajahintaindeksi on lähellä kahta prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa se on noin 3,1 prosenttia.

Siksi ekonomistit uskovat, että nämä pankit tekevät useita leikkauksia vuonna 2024, mikä on suuri käänteinen kahden viime vuoden tapahtumiin verrattuna. Fed on viitannut kolmeen koronlaskuun vuonna 2024, mikä vastaa 75 peruspistettä.

Kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä Jasmylle, koska sillä on läheinen korrelaatio Bitcoinin kanssa. Useimmissa tapauksissa Jasmylla ja muilla altcoineilla on taipumus nousta Bitcoinin noustessa ja päinvastoin. Esimerkiksi viime vuoden joulukuussa se putosi 0,0027 dollariin, kun BTC putosi alle 16 000 dollariin.

Jasmy hintaennuste

TradingView:n JASMY-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että JASMY tokenin hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Nousessaan 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot tekivät nousevan risteyksen lokakuussa, mikä on nouseva merkki.

Viime aikoina Jasmy on löytänyt vastustusta $0,0066:sta, jossa sen on ollut vaikea nousta yläpuolelle. Samoin Bitcoinilla on ollut vaikeuksia räjähtää yli YTD:n huipputason, lähes 45 000 dollarin. Siksi epäilen, että Jasmy tokenin hinta jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat avainresistanssin 0,0080 dollariin, joka on korkein swing 5. toukokuuta, mikä on 26 % nykyisen tason yläpuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.