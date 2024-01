Kryptovaluuttojen hinnat nousivat takaisin vuonna 2023, kun pitkittynyt kryptotalvi toi uuden kryptokevään. Tämän seurauksena kaikkien kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo nousi yli 1,6 biljoonaan dollariin, mikä on lisännyt arvoa yli 600 miljardia dollaria tammikuusta lähtien. Suurin osa altcoineista oli vihreillä, ja Bitcoinin hinta nousi yli 180 % joulukuun pohjalta.

Pepe ja Bonk menestyivät useimpia kolikoita paremmin

Vaikka useimmat altcoinit, kuten Ethereum, Litecoin ja Solana, kasvavat meemikolikot olivat vuoden parhaiten toimivia rahakkeita. Bonk, joka on joulukuussa lanseerattu Solana-merkki, hyppäsi yli 7 000 % alimmalta tasoltaan. Tämä nousu nosti sen kokonaismarkkina-arvon yli 1,2 miljardiin dollariin, mikä on paljon rahaa.

SolScanin mukaan Bonk on myös nähnyt haltijoidensa määrän nousevan yli 526 000:een. Vaikka useimmat näistä haltijoista ovat pieniä, todellisuus on, että Bonk on luonut monia miljonäärejä pitkällä matkalla.

Bonk ei ollut ainoa meemikolikko, joka menestyi vuonna 2023. Sammakkoaiheinen uusi symboli Pepe nousi myös jyrkästi, mikä antoi sille yli 528 miljoonan dollarin markkina-arvon. Bonkin tavoin token loi myös monia miljonäärejä, vaikka sillä ei ole suurta hyötyä.

Oli muitakin meemikolikoita, jotka nousivat huimasti, mutta eivät päässeet otsikoihin. Samoyedcoin, solanan ekosysteemin meemikolikko, nousi myös ja antoi sille yli 86 miljoonan dollarin markkina-arvon.

Tämä suorituskyky tarkoittaa, että meemikolikoilla on yhä enemmän kysyntää. Lisäksi Shiba Inu ja Dogecoin ovat edelleen monen miljardin dollarin kolikoita, vaikka niiden suorituskyky oli heikompi kuin uusilla rahakkeilla. Se tarkoittaa myös sitä, että lisää tokeneja voi nousta, kun Fed ja muut keskuspankit muuttavat inflaatiota.

Meme Moguls voisi olla seuraava iso juttu

Tätä taustaa vasten monet treidaajat etsivät seuraavaa suurta meemirahaa, joka liittyy Pepen ja Bonkin kanssa heidän merkittävään ralliinsa. On vielä liian aikaista ennustaa, mikä token menestyy, koska monet niistä on jo julkaistu.

Jotkut analyytikot uskovat, että Meme Moguls voisi olla seuraava iso asia meemikolikkoteollisuudessa. Ensinnäkin Meme Moguls, jonka token on MGLS, on tuleva meemitoken, joka on tällä hetkellä ennakkomyynnissä. Muutamassa päivässä token on jo kerännyt yli 650 000 dollaria sijoittajilta.

MGLS-merkki myi 0,0023 dollarilla, ja kehittäjät odottavat nostavansa sitä lähipäivinä vauhdin jatkuessa. Tämä trendi kiihtyy sen jälkeen, kun he julkaisivat massiivisen arvontaan, jossa onnekkaat voittajat saavat noin 20 000 dollaria MGLS-tokeneita.

Meme Moguls hyötyy todennäköisesti kryptoalan keskeisistä myötätuulista. Toiveet siitä, että Federal Reserve ja muut keskuspankit alkaisivat laskea korkoja vuonna 2024, kasvavat. Muita leikkauksia ovat Englannin keskuspankki ja EKP.

Lisäksi on kasvavia toiveita, että SEC hyväksyy Bitcoin ETF:n lähitulevaisuudessa. Myös Bitcoinin puolittaminen tapahtuu huhtikuussa. Useimmissa tapauksissa Bitcoinilla ja muilla altcoineilla on tapana menestyä hyvin ennen puolittuvaa tapahtumaa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.