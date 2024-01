Shanghai suorittaa maailman ensimmäisen rajat ylittävän maksun käyttämällä digitaalista juania

Bank of China Shanghain sivukonttori on suorittanut onnistuneesti 100 miljoonan yuanin (14 miljoonan dollarin) maksun käyttämällä keskuspankin digitaalista valuuttaa (CBDC) e-CNY. Paikalliset lähteet osoittavat, että merentakainen selvitys tehtiin Shanghai Financial Exchange International Boardin kautta kultaa varten. Ratkaisu tapahtui 20. joulukuuta.

Bank of Chinan tiedottaja kommentoi onnistunutta ratkaisua:

Tili lisää taloudellista vahvuutta tukemaan Shanghain vapaakauppa-pilottialueen edistämisstrategian perusteellista toteuttamista ja edistää kansainvälisen kauppakeskuksen laatua ja uudistamista.

Virstanpylväs on merkittävä Bank of China Shanghaille, joka on ollut etulinjassa e-CNY:n pilottitesteissä. e-CNY-toteutus vahvistaa Shanghain vapaakaupan pilottialueen edistämisstrategiaa sen pyrkiessä kehittymään kansainväliseksi kauppakeskukseksi. Viime aikoina pankki on mahdollistanut rautamalmin tuonnin Kiinaan digitaalisella valuutalla.

Globaalit e-CNY CBDC -testit adoptoimiseksi

Kiina on lisännyt e-CNY-kokeiluja, vaikka maa yrittää vapautua dollaririippuvuudesta. Globaalissa pilottitestauksessa Kiina allekirjoitti 1. joulukuuta 400 miljoonan dollarin muistion Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa CBDC-yhteistyöstä. Kiina on myös tehnyt yhteistyötä useiden instituutioiden kanssa, mukaan lukien brittiläisen pankkijättiläisen Standard Charteredin kanssa e-CNY-testeissä.

Äskettäin Kiina julkaisi uusimman versionsa digitaalisesta juansovelluksesta. Päivitetty versio tarjoaa parannettuja toimintoja ja antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää pankkikortteja ja henkilökohtaisia pankkitilejä digitaalisen valuutan ostamiseen.

Kiinan presidentti Xi Jinping on tukenut kiivaasti CBDC:itä uskoen, että ne ovat avainasemassa rajat ylittävien maksujen avaamisessa. Tuki tulee huolimatta maan kovasta asenteesta digitaalisiin omaisuuseriin, sillä se kielsi kryptovaluuttatransaktiot vuonna 2021. Tämän vuoden heinäkuussa e-CNY-transaktiot ylittivät 1,8 biljoonaa juania (250 miljardia dollaria) sen jälkeen, kun se lanseerattiin alle kaksi vuotta sitten.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.