Tästä syystä Elastos (ELA) kryptohinta nousee pystysuoraan

Elastos (ELA) -hinta on ollut tällä viikolla yksi parhaiten suoriutuvista kryptotokeneista. Token on noussut viimeisen kolmen päivän aikana peräkkäin saavuttaen kaikkien aikojen korkeimman 7,50 dollarin. Tämä oli merkittävä ralli, kun otetaan huomioon, että viikko sitten kaupankäynti oli 1 dollaria. Tokenin noustessa sen kokonaismarkkina-arvo hyppäsi yli 119 miljoonaan dollariin.

TradingView:n ELA-kaavio

Elastosin hinta on noussut Bitcoinille älykkäitä sopimusominaisuuksia tarjoavien projektien jatkuvan kysynnän vuoksi. Elastos omistaa Bel2:n, kerros-2-verkon Bitcoinin ekosysteemille. Tavoitteena on rakentaa kokonainen yhteisö Bitcoinin ympärille.

Olemme nähneet useiden vastaavien projektien menestyvän hyvin viime päivinä. Stacks (STX), joka tarjoaa älykkään sopimuskerroksen Bitcoinille, on yli kaksinkertaistunut viime aikoina. Samoin Internet Computer on kasvanut kaksinumeroisella luvulla pelkästään tällä viikolla.

Mikä tärkeintä, Bitcoin Ordinalsin ORDI-merkkien hinta on noussut, mikä on antanut sille yli 1,3 miljardin dollarin markkina-arvon. Bitcoin Ordinalsin kokonaismyynti on noussut yli miljardiin dollariin viime kuukausina.

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

Bitcoin Layer-2 -ratkaisu, kuten Elastos, johtaa alhaisempiin transaktiomaksuihin, lisää verkkotoimintaa, panostamisen käyttöönottoa ja helpompaa prosessia henkilökohtaisen sisällön ja datan kaupallistamiseen. Lisäksi se helpottaa Real World Assetsin (RWA) siirtoa. Voit lukea lisätietoja tältä sivulta.

Myös Elastosin hinta on noussut jyrkästi ELA-panosvolyymin kasvun vuoksi. StakingRewardsin tiedot osoittavat, että ELA:n markkina-arvo on noussut yli 25,69 miljoonaan dollariin, mikä antaa sille 25 prosentin osuuden. Päivittäinen volyymi on noussut yli 43 miljoonaan dollariin.

Toinen syy siihen, miksi ELA-tokenin hinta on noussut huimasti, on se, että token listattiin Crypto.com-sivustolle, joka on yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutat pyrkivät nousemaan sen jälkeen, kun ne on listattu suuressa pörssissä.

Elastos-tunnus on myös huimassa nousussa kryptoalalla levinneen Fear of Missing Out (FOMO) takia. Katsaus useimpiin kojetauluihin osoittaa, että useimmat kryptotunnukset ovat jatkaneet nousuaan muutaman viime viikon aikana.

