Pullix, uusi hybridipörssi, joka on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, herättää markkinoiden huomiota, kun analyytikot viittaavat sen alkuperäiseen $PLX:ään mahdollisena 100-kertaisena tokenina.

Kun tarkastelet markkinoita ja harkitset seuraavaa sijoitusvaihetta, tässä on mitä sinun on ehkä tiedettävä hybridipörsseistä. Ota myös selvää, mikä voisi saada Pullixin ($PLX) erottumaan muista.

Hybridivaihdot vuonna 2024 ja sen jälkeen

Vuosi lähenee loppuaan ja kryptotrendit ja ennusteet vuodelle 2024 tulevat kovaa ja nopeaa. Asiantuntijoiden näkemysten ja ennusteiden keskellä on joitain toistuvia teemoja, kuten tekoäly, pelaaminen, Real World Assets (RWA), BRC20 ja hybridivaihdot. Joidenkin analyytikoiden mukaan hajautetun rahoituksen (DeFi) tulevaisuus voisi olla HEX:t.

Perinteisen rahoituksen ja DeFin välisen kuilun kaventuessa jatkuvasti, markkinat ovat vähitellen omaksuneet ajatuksen hybridipörssistä, joka tarjoaa käyttäjille yhdistetyn keskitetyn (CEX) ja hajautetun (DEX) pörssin edut.

Useat alustat tekevät tästä kryptokaupan tulevaisuuden, ja niiden mukana tulevan innovaation, turvallisuuden ja likviditeetin odotetaan antavan sysäyksen käyttöönoton jatkamiselle. Mutta tämän etsiminen ei ole pelkkää purjehdusta, kuten DeFi-infrastruktuurin tarjoajan Qredo Networkin kehittämän Ankexin äskettäinen pysäyttäminen osoittaa.

Ankex oli hybridipörssi, joka pyrki dominoimaan tilaa CEX- ja DEX-ominaisuuksillaan. Oltuaan kehitystyössä vuodesta 2022 ja julkisen betaversionsa kynnyksellä se ilmoitti yhtäkkiä sulkeutuvansa aiemmin tässä kuussa.

Alustan kerrotaan syyttävän päätöstä karhumarkkinoiden vaikutuksesta, ja FTX:n romahtaminen todennäköisesti lisää kokonaisvaikutusta. Vaikka kehitys on valitettavaa, markkinat katselevat uuden hankkeen – Pullixin – tarjoamia mahdollisuuksia.

Mikä on Pullix ($ PLX)

Pullix (PLX) on hybridivaihtoalusta, joka pyrkii ratkaisemaan DeFin likviditeettiongelmia ja tarjoamaan käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa ja ansaita turvallisessa, käyttäjäystävällisessä ympäristössä. Sen ennakkomyynti on tällä hetkellä tulessa, kun sijoittajat ilmaisevat luottamuksensa. Näkymän mukaan analyytikot viittaavat mahdolliseen ennakkomyynnin jälkeiseen nousuun sen alkuperäisen $PLX-tokenin osalta.

Vaikka projektin kehitystyö on vielä kesken, käyttäjät odottavat hyödyntävän projektin hybridivaihto-ominaisuudet, jotka erottavat sen CEX:istä ja DEX:istä.

Esimerkiksi käyttäjät, jotka ovat huolissaan omaisuutensa säilytyksestä keskitetyillä alustoilla viimeaikaisten romahdusten ja hakkerointien jälkeen, löytävät mahdollisuuden käydä kauppaa ketjussa ja ansaita samalla kun he hyödyntävät omaisuuttaan.

Muiden alustojen tapaan Pullix pyrkii kannustamaan käyttäjiään tarjoamaan likviditeettiä tarjoamalla rahakkeen haltijoille mahdollisuuden ansaita palkintoja panostuksen ja tuottoviljelyn avulla. Mikään muu pörssi ei kuitenkaan hahmota ansaintamahdollisuutta, jossa käyttäjät voivat edistää automatisoitujen markkinatakaajien likviditeettiä, kun he hyötyvät osuudesta alustan päivittäisistä tuloista.

Osa tuloista käytetään myös $PLX-rahakkeiden ostamiseen ja polttamiseen, mikä on inflaatiomekanismi, joka auttaa nostamaan tulevia hintoja. Tätä piristää entisestään käyttäjien saatavilla olevat tiukat erot ja 0 %:n palkkiot.

Johtopäätös: Kannattaako $PLX ostaa?

Asiantuntijat ovat arvioineet, että alaa voivat hallita uudet alustat, jotka tuovat parhaat puolet keskitetystä ja hajautetusta vaihdosta käyttäjille ja tarjoavat ratkaisuja syntymässä oleviin ongelmiin, kuten tietoturvaloukkauksiin, käyttökokemukseen ja likviditeettiin.

CEX:t voivat kukoistaa ja DEX:t kasvavat, mutta hybridipörssi, joka yhdistää molemmat maailmat, voi olla tulevaisuus.

Pullixin raportti ja tiekartta viittaavat projektiin, joka on suunniteltu tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Sen ennakkomyynti on kerännyt yli 1,1 miljoonaa dollaria vaiheessa 3, ja $PLX:n hinta on 0,044 dollaria per token, mikä tarjoaa todennäköisen edun ennen sen julkaisua.

Mikä muu voisi saada Pullixin erottumaan ja mahdollisesti hallitsemaan edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi? Lisätietoja kyseisestä projektista täältä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.