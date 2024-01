Osmosis (OSMO) hintaennuste sen jälkeen, kun uusi hybridipörssi noussut jyrkästi 185 %

Osmosis (OSMO) on noussut erottuvaksi esiintyjäksi joulukuussa, ja se on todistanut huomattavan 185,72 prosentin nousun viimeisen 30 päivän aikana. Kun markkinat tarkkailevat innokkaasti OSMO:n kehitystä, toinen toimija, Pullix -niminen kryptoprojekti tekee aaltoja ainutlaatuisella kaupankäynnin lähestymistavalla ja jatkuvalla alkuperäisten tokenien ennakkomyynnillä.

Tutustutaan Osmoosia ympäröivään viimeaikaiseen kehitykseen, tutkitaan sen hintaennustetta ja paljastetaan yksityiskohdat Pullixin meneillään olevasta ennakkomyynnistä.

Osmoosi: huomattava hinnannousu joulukuussa

Copy link to section

Osmosis, Cosmos SDK:lle rakennettu sovellusketju DEX, on ollut merkittävässä nousussa viimeisen 30 päivän aikana. OSMO on noussut tällä kaudella 185,72 %, ja se on osoittanut nousevaa trendiä, mikä merkitsee 505,38 % nousua keskipitkällä aikavälillä ja merkittävää 155,83 % nousua viime vuonna.

Osmosis -hintakaavio

Huolimatta suuresta volatiliteetista Osmosis on kirjannut 24 vihreää päivää viimeisten 30 päivän aikana, mikä osoittaa sen sietokyvyn ja markkinoiden suosion.

OSMOn hintaennuste: nousevat näkymät

Copy link to section

Tekniset indikaattorit maalaavat nousevaa kuvaa osmoosille (OSMO). Markkinat ovat optimistiset 90 %:n noususuhdanteella ja Fear & Greed -indeksin lukemalla 73 (Greed). Kolikon, jonka hinta on tällä hetkellä 1,65 dollaria, ennustetaan ylittävän 2,0 dollaria vuoden loppuun mennessä.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Tärkeimmät katsottavat tukitasot ovat 1,52 dollaria, 1,49 dollaria ja 1,46 dollaria sekä vastustustasot 1,58 dollaria, 1,61 dollaria ja 1,64 dollaria, jotka tarjoavat tärkeitä vertailuarvoja sekä kauppiaille että sijoittajille.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Viimeaikainen kehitys yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa asettaa OSMOn potentiaaliseen kasvuun. Varovaisuutta kuitenkin suositellaan, kun otetaan huomioon kryptovaluuttamarkkinoiden luontainen epävakaus.

Pullix: kuroaa umpeen DeFi-treidauksen

Copy link to section

Kun Osmosis jatkaa nousuaan, kryptoyhteisö on myös täynnä pullia Pullixista, uudesta hybriditreidi-pörssistä, joka haastaa status quon. Pullix pyrkii kuromaan umpeen hajautetun ja keskitetyn pörssin välistä kuilua tarjoamalla käyttäjille kattavan ja turvallisen kaupankäyntikokemuksen.

Pullix ratkaisee hajautetun rahoituksen (DeFi) likviditeettiongelman ottamalla käyttöön ainutlaatuisen hybridilähestymistavan. Se erottuu ominaisuuksista, kuten syvä likviditeetti, vipuvaikutus 1000:1 asti, nolla palkkiot tiukoilla eroilla ja yhteisölähtöinen hallintomalli. Alustan ainutlaatuinen hybridilähestymistapa pyrkii käsittelemään alan yleisiä ongelmia, kuten korkeita kaupankäyntikustannuksia, omaisuuserien puutetta ja sääntelyn epävarmuustekijöitä.

Yhdistämällä sekä hajautetun että keskitetyn pörssin vahvuudet, Pullix kannustaa käyttäjiä tarjoamaan likviditeettiä, mikä varmistaa paremman likviditeetin ja kilpailukykyiset hinnat.

Alkuperäinen PLX-tunnus, joka on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa, on Pullixin ekosysteemin sydän. Kaupankäynnin helpottamisen lisäksi PLX-haltijat nauttivat vallankumouksellisesta “Trade-to-Earn” -mekanismista, jonka avulla he voivat hyötyä pörssin päivittäisistä tuloista. Tämä innovatiivinen tulojen jakomalli erottaa Pullixin kryptoavaruudessa.

PLX-ennakkomyynti, joka on tällä hetkellä vaiheessa 4, on nostanut 1 603 843 dollaria ja 54,2 % jäljellä.

Johtopäätös

Copy link to section

Jatkuvasti kehittyvässä kryptovaluutta-sektorilla Osmosisin ja Pullixin nousu on kiehtovaa. OSMOn nousuvauhti ja Pullixin uraauurtava lähestymistapa korostavat potentiaalia transformatiivisiin muutoksiin kryptokaupan alalla.

Kun Pullix-ennakkomyynti etenee ja OSMOn hintaennuste herättää jännitystä, sijoittajat joutuvat innovaatioiden ja mahdollisuuksien leikkauspisteeseen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.