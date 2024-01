Harmaasävyt ovat lähempänä rahaston muuntamista, koska se täyttää SEC:n kassasäännön

Harmaasävy on jättänyt muutetun S-3-hakemuksen US SEC: lle, koska se asettuu hyväksymään Bitcoin Trustin muuntamisen pörssinoteeratuksi rahastoksi (ETF). Tarkistettu hakemus täyttää SEC:n vaatimukset käteislunastuksista verrattuna luontoissuorituksiin. Arkistossa lukee osittain:

Säätiö voi tällä hetkellä vastaanottaa käteismääräyksiä. Mutta kuten muidenkin spot-Bitcoin-pörssituotteiden kanssa, Trust ei voi tällä hetkellä luoda ja lunastaa osakkeita luontoissuorituksilla valtuutettujen osallistujien kanssa…

Grayscalen siirto seuraa kollegoitaan, jotka ovat alistaneet SEC:n käteislunastusvaatimuksiin Bitcoin ETF-hakemuksissaan. Viime kuussa BlackRock päivitti spot-ETF:ään vastatakseen sääntelijän huolenaiheisiin.

Käteismallissa ETF:t vaihtavat ETF:n osakkeita käteiseksi. Malli eroaa perinteisestä mallista, jossa markkinatakaajat vaihtavat kohde-etuudet ETF-osakkeisiin. Tästä syystä SEC on suosinut käteismallia markkinariskeistä ja manipuloinnista huolissaan. Kiistanalainen on, että Grayscalen muutettu arkistointi poistaa airdrops- ja blockchain-haarukat hyödyllisten tuotteiden luettelostaan.

Iso askel kohti Bitcoin ETF:n hyväksyntää

Analyytikot uskovat, että Grayscalen muutettu hakemus estää SEC:n mahdollisen hyväksynnän spot Bitcoin ETF:lle. Bloombergin vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas sanoo, että hakemus merkitsee viimeistä vaihetta Grayscalen Bitcoin Trustin (GBTC) muuntamisessa spot-ETF:ksi.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

Morningstarin ETF-analyytikko Bryan Armour kuitenkin uskoo, että käteislunastusmalli tekisi sen kalliiksi spot-ETF-sijoittajille korkeampien transaktiokustannusten vuoksi.

Samaan aikaan sijoittajat ovat asettuneet hyväksymään ensimmäisen spot-Bitcoin ETF:n vuonna 2024. Grayscalen GBTC-diskonttokorko on kaventunut, mikä osoittaa, että halukkuus GBTC-osakkeisiin on lisääntynyt markkinoiden kasvaessa optimistisena rahastokonversion suhteen. Bitcoin (BTC) on myös noussut tasaisesti, saavuttaen huippunsa, yli 44 000 dollaria, ennen kuin se on hieman jäähtynyt.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.