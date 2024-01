Krypto-ammattilaiset toimittavat Bitcoinin (BTC) hintaennusteensa vuodelle 2024

Bitcoinin (BTC) hinta kehittyi vahvasti vuonna 2023, kun se nousi yli 162%. Tämä nousu teki siitä parhaiten suoriutuneen suuren omaisuuden, sillä se ylitti Nasdaq 100:n, Teslan, S&P 500:n ja kullan kaltaiset.

Bitcoinin suorituskyky oli yksi sen tärkeimmistä, koska se syntyi, kun useimmat sijoittajat kirjasivat sen pois FTX:n romahtamisen jälkeen vuonna 2022. Se tuli myös, kun Securities and Exchange Commission (SEC) otti ristiriitaisemman lähestymistavan kryptosäännöksiin. Se haastoi Binancen ja Coinbasen oikeuteen ja teki äskettäin sovinnon entisen kanssa.

Siksi analyytikot uskovat, että Bitcoinin joustavuus ja historiallinen parempi suorituskyky tekevät siitä tärkeän voimavaran tasapainoisessa salkussa. Tämä tarkoittaa, että institutionaaliset sijoittajat alkavat allokoida varoja Bitcoinille hajauttamiskeinona.

Bitcoinilla on kolme keskeistä myötätuulta vuonna 2024, mukaan lukien Bitcoinin puolittaminen huhtikuussa, alhaiset korot maailmanlaajuisesti ja spot Bitcoin ETF -hyväksynnät. Tässä on joitain johtavien analyytikoiden Bitcoinin hintaennusteita.

Natalie Brunell odottaa hyvää vuotta

Natalie Brunell, kryptojournalisti, joka isännöi suosittua podcastia, suhtautuu myönteisesti Bitcoiniin vuoteen 2024 mennessä. Äskettäisessä twiitissä hän sanoi, että Bitcoin oli energiaa, parempi vaihtoehto fiat-valuutoille ja väline huippuosaamisen palkitsemiseen. Hän esiintyi myös Fox Businessissa ja vetosi BTC:hen ja miksi hän odottaa sen kasvavan edelleen vuonna 2024. Hän sanoi:

“Ensimmäistä kertaa historiassa meillä on lahjomaton, globaali, digitaalinen, sääntöihin perustuva rahaverkosto, jossa on absoluuttista niukkuutta, eikä ole kysymys siitä, onko salkussasi Bitcoinia, vaan kysymys on kuinka paljon.”

Michael Saylor Bitcoin-ennustus

Michael Saylor, MicroStrategyn perustaja, on yksi maailman suurimmista Bitcoin-härkeistä. Hänen yrityksensä ilmoitti juuri keskiviikkona ostaneensa lisää kolikoita 650 miljoonan dollarin arvosta, mikä nosti kokonaisomistuksensa lähes 6 miljardiin dollariin.

Siksi, kuten voit odottaa, Saylor on erittäin nousujohteinen Bitcoinin suhteen lähestyessämme vuotta 2024. Kuten Natalie, hän uskoo, että BTC on yksi suurimmista innovaatioista maailmassa. Hän uskoo myös, että spot Bitcoin ETF on suurin taloudellinen voimavara yli 30 vuoteen, kun SPY ETF otettiin käyttöön.

“Uskon, että spot Bitcoin ETF on merkittävä katalysaattori, jota seuraa puolittumis huhtikuussa. Puolittaminen vähentää markkinoille tuotuja Bitcoineja 900:sta päivässä 450:een. Odotamme, että vuodesta 2024 tulee suuri bitcoinin juoksu.”

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Larry Fink

Larry Fink on Wall Streetin vaikutusvaltaisin mies hänen rommimansa 9,4 biljoonan dollarin yrityksen ansiosta. Nykyään Blackrock omistaa useimmat tuntemasi yritykset, mukaan lukien Apple, Microsoft ja Nvidia. Siksi oli varsin yllättävää, että Fink, perinteinen kannattaja, omaksui Bitcoinin vuonna 2023.

Blackrock on jo hakenut spot-Bitcoin ETF:ää nähtyään institutionaalisten asiakkaidensa vahvan kysynnän. Vaikka Larry Fink ei ole toimittanut Bitcoin-hintaennustettaan vuodelle 2024, hän on melko optimistinen. Mieti seuraavia hänen vuonna 2023 antamia lausuntoja.

You know how "Blackrock owns everything?"



Here's what the CEO, Larry Fink, has to say about #Bitcoin :



– "We see Bitcoin as a way to protect yourself from the global debasement of fiat currencies."

– "We see Bitcoin as a digital gold."

– "Bitcoin didn't run up because of… — Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) December 28, 2023

Standard Chartered Bitcoin -ennuste

Standard Chartered, brittiläinen jättipankki, on tullut yksi alan nousevimmista pankeista. Aiemmin tänä vuonna julkaistussa raportissa pankki totesi, että Bitcoin-rallilla oli enemmän tilaa ajaa. Äskettäisessä muistiinpanossa pankki toisti, että Bitcoin oli saavuttamassa 100 000 dollaria vuonna 2024. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että kolikon arvo yli kaksinkertaistuu nykyisestä tasosta. Raportti lisäsi:

“Uskomme, että useita spot-ETF-rahastoja hyväksytään nyt Q1-2024 sekä BTC:lle että ETH:lle, mikä tasoittaa tietä institutionaalisille investoinneille. BTC:n määräävä asema säilyy ennallaan – sen osuus digitaalisen omaisuuden kokonaismarkkina-arvosta on noussut 50 prosenttiin huhtikuun 45 prosentista.”

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.