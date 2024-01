Kryptovaluutat ovat olleet suhteellisen sekoittuneet tällä viikolla pienessä volyymiympäristössä joululoman jatkuessa. Bitcoin on pysynyt vakaasti 42 000 dollarin yläpuolella, kun Solana ja sen ekosysteemitokenit vetivät henkeä. Kaiken kaikkiaan kaikkien kryptovaluuttojen markkina-arvo nousi yli 1,7 biljoonaan dollariin.

Seuraavat viikot ovat tärkeitä tammikuun vaikutuksen alkaessa. Tämä on tilanne, jossa rahoitusvarat, kuten osakkeet ja kryptovaluutat, kasvavat vuoden alussa. On myös todennäköistä, että Securities and Exchange Commission (SEC) hyväksyy spot Bitcoin ETF:n.

Tässä artikkelissa tarkastellaan joitain parhaita liikkuvia kryptovaluuttoja, kuten Shiba Memu , Bitcoin SV ja BNB.

Shiba Memun ennuste

Shiba Memu, yksi parhaiten suoriutuvista valmiiksi lanseeratuista kryptovaluutoista, on valokeilassa ennakkomyyntijakson päättyessä. Se on ollut menestyksekäs kausi, sillä kehittäjät ovat keränneet yli 4,9 miljoonaa dollaria viime kuukausina. Kun ennakkomyynti päättyy, on todennäköistä, että he saavuttavat 5 miljoonan dollarin tavoitteensa.

Shiba Memu on kryptovaluutta, jonka tavoitteena on olla seuraava iso asia meemikolikkoteollisuudessa. Se pyrkii tekemään sen olemalla nopeasti kasvavan meemikolikon ja tekoälyn (AI) teollisuuden risteyksessä.

Vaikka useimmat suuret kolikot, kuten Bitcoin ja Ethereum, nousivat vuonna 2023, useimmat meemikolikot voittivat ne. Nykyään Pepen, Bonkin ja Grokin kaltaisten meemimerkkien yhteenlaskettu markkina-arvo on yli miljardi dollaria. Matkan varrella nämä rahakkeet, joista useimmilla ei ole mitään hyötyä, ovat luoneet monia miljonäärejä.

Tekoälyteollisuus (AI) puolestaan on muuttanut maailmaa, ja ChatGPT:n, Grokin ja Anthropicin kaltaiset alustat tienaavat miljoonia dollareita kuukaudessa. ChatGPT:n luojan OpenAI:n arvo on yli 100 miljardia dollaria.

Shiba Memu käyttää tekoälyominaisuuksia, kuten Natural Language Processing (NLP), tunteiden analysointia ja kuvantunnistusta, luodakseen jännittäviä markkinointimateriaaleja lisätäkseen suosiotaan kryptofanien keskuudessa.

Shiba Memun hintaennustetta on vaikea saada nyt, kun tokenia ei ole vielä julkaistu. Sen lanseeraus tapahtuu kuitenkin samaan aikaan lukuisten myötätuulen kanssa, kuten inflaation lasku, koronlasku, Bitcoin ETF:n hyväksyntä ja Bitcoinin puolittaminen. Tämä tarkoittaa, että se voisi liittyä meneillään olevaan kryptoralliin. Voit ostaa Shiba Memu -tokenia täältä.

Bitcoin SV:n hintaennuste

Bitcoin SV:n (BSV) hinta nousi keskiviikkona pystysuoraan, vaikka BTC pysyi paineen alaisena. Se nousi usean kuukauden huipulle 69,62 dollariin, mikä oli 280 % yli vuoden 2022 alimman pisteen. Noustessa kolikon arvo nousi tärkeimpien tukitasojen yläpuolelle 55,36 ja 58,70 dollariin, korkeimmat heilahtelut 9. marraskuuta ja 21. lokakuuta.

Bitcoin SV ylitti 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon, mikä on nouseva merkki. Siksi epäilen, että kolikko muodostaa lähipäivinä joko nousevan lipun tai viirikuvion. Se on jo muodostanut tämän kaavan navan.

Jos näin tapahtuu, kolikolla on nouseva nousu, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 80 dollariin.

BNB:n hintaennuste

Myös BNB:n hinta on noussut viime päivinä. Se on noussut viimeisen kahden peräkkäisen päivän aikana ja siirtynyt korkeimmalle tasolle sitten 29. toukokuuta. Kolikko on kääntänyt avainvastustason 271,90 dollarissa tukitasolle.

BNB-hinta on muodostanut kultaisen ristikuvion, joka on nouseva merkki. Tämä kuvio muodostuu, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA) risteytyvät. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) siirtyi äärimmäiseen yliostettuun pisteeseen, 80.

Siksi kolikko todennäköisesti vetäytyy ja mahdollisesti testaa tuen uudelleen hintaan 271 dollaria. BNB pompoaa sitten takaisin ja testaa vastuksen uudelleen 350 dollariin, joka on huhtikuun korkein kohta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.