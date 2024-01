Ripplen XRP ja Memeinator -meemikolikot kiinnittävät kryptosijoittajien huomion vuoden 2023 lähestyessä loppuaan. XRP on ollut trendissä sen jälkeen, kun se voitti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisen (SEC) kanteen, kun taas MMTR-ennakkomyynti on aiheuttanut hälinää meemikolikko-avaruudessa.

Analyytikko on ennustanut, että XRP on matkalla 2 500 dollariin, kun suuntaamme vuoteen 2024.

Ripple (XRP): rohkea 2 500 dollarin ennuste

Copy link to section

XRP, jonka hinta on tällä hetkellä 0,637 dollaria, on noussut 77,52 prosentilla viimeisen vuoden aikana.

Markkinoiden haasteista huolimatta harrastajat katsovat innokkaasti mahdollisia murtautumismahdollisuuksia. Analyytikon äskettäinen rohkea ennuste 385 464 prosentin noususta 2 500 dollariin, joka perustuu läheisen pankkiirin näkemyksiin, lisää XRP:n tulevaisuuden kehityskulkuun kiehtovan ulottuvuuden.

Analyytikko, joka tunnetaan nimellä EGRAG Crypto, paljasti keskustelun pankkiirin kanssa, joka korosti XRP:n vuosikymmenen mittaisen syklin potentiaalia vetäen rinnastuksia ajanjaksoon 2013–2017, mutta kesti kaksinkertaisen keston. Pankkiiri korosti XRP:n merkitystä likviditeettihaasteiden ratkaisemisessa talouden taantuman aikana. Toimintakehotus on selvä – kerää XRP:tä mahdolliseksi ratkaisuksi likviditeettiongelmiin talouden taantuman aikana.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Huolimatta XRP-kaupankäynnistä alle 0,65 dollarin, analyytikon paljastus on herättänyt uutta kiinnostusta 24 tunnin kaupankäynnin volyymin kasvaessa 15 %. Maailmantalouden epävarmuuden jatkuessa XRP:n ainutlaatuinen asema mahdollisena likviditeettiratkaisuna voi vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinatorin MMTR-token taistelee meemijättiläisiä vastaan

Copy link to section

Memeinatorin meneillään oleva MMTR-tokenin ennakkomyynti on saamassa vetovoimaa, kun projekti on ilmoittanut olevansa meemikolikko, jonka tavoitteena on hallita kryptoavaruutta tehokkaalla markkinoinnilla, innovatiivisilla lanseerauksilla ja ainutlaatuisella toimintapelillä. Tällä hetkellä 10. vaiheessa oleva ennakkomyynti on nostanut 2 570 575 dollaria 2 821 120 dollarista, ja 10 %:n joulubonus tarjotaan yli 5 000 dollarin arvoisista ostoksista.

MMTR:n tokenomiikka paljastaa strategiset allokaatiot, mukaan lukien 62,5 % ennakkomyyntiin, 15 % markkinointiin ja CEX-listauksiin, 10 % kehitykseen, 5 % pörssin likviditeetin tarjoamiseen ja 7,5 % kilpailupooliin. Tiekartassa hahmotellaan tärkeimmät vaiheet koordinaattien asettamisesta Memeinatorin vapauttamiseen, pienempien meemien etsimiseen ja tuhoamiseen, meemien dominoinnin perimmäiseen tavoitteeseen.

Memeinatorilla on vahva tiimi, mukaan lukien tuotepäällikkö Marco Tonetti ja yhteisöpäällikkö Dylan Lee, jotka tuovat projektiin monipuolista asiantuntemusta. MMTR-token ei ole pelkästään meemi, vaan se lupaa aitoa hyödyllisyyttä tarjoamalla pääsyn ja etuja uusiin tuotteisiin, kuten Memescanneriin ja Memeinator-peliin.

Johtopäätös

Copy link to section

XRP:n kartoittaessa potentiaalista kurssiaan merkittävälle kasvulle, kerää Memeinatorin MMTR-token vauhtia ennakkomyynnissään, asettaen krypto-harrastajat risteykseen saatavilla olevien mahdollisuuksien suhteen.

Markkinoiden ennakoimattomuus vaatii kuitenkin valppautta, ja sijoittajia kehotetaan lähestymään tätä kehitystä tasapainoisesti. Jos XRP:n nousu tai MMTR:n kunnianhimoinen etenemissuunnitelma toteutuu, on kryptomaailma edelleen juonittelun ja mahdollisten muutosten tila.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.