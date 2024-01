SEC voisi ilmoittaa Bitcoin ETF:n liikkeeseenlaskijoille hyväksynnästä jo ensi viikolla: Reuters

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) voisi ilmoittaa Bitcoin ETF:n hakijoille sääntelijän nyökkäyksestä heidän ehdotuksiinsa jo ensi viikon tiistaina, Reuters sanoi raportissaan lauantaina 30. joulukuuta.

Tämä olisi vain päiviä odotettavissa olevaan 10.1.2024 määräaikaan, jolloin SEC:n on julkaistava päätös ARK Invest and 21Shares -hakemuksesta.

Yritykset toimittavat lopulliset muutokset ennen spot Bitcoin ETF -hyväksyntää

Tämänpäiväiset raportit tulevat vain päivä sen jälkeen, kun BlackRock, ARK Invest ja 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton ja VanEck ovat kaikki toimittaneet lopulliset muutokset S-1-ilmoituksiinsa. SEC oli asettanut perjantain määräajaksi hakijoiden jättämään lopulliset tarkistukset, joissa esitettiin yksityiskohdat, kuten maksut ja “valtuutetut osallistujat” (AP).

BlackRock nimesi JPMorganin ja Jane Streetin valtuutetuiksi osallistujiksi, kun taas Fidelity ja WisdomTree ilmoittivat Jane Streetin ETF:insä nimeämäksi välittäjäksi. Invesco on valinnut Virtun ja JPMorganin.

Maksujen osalta Invesco Galaxy ilmoitti, että kuuden kuukauden maksu ja ensimmäiset 5 miljardia dollaria Bitcoin ETF:stä olivat nolla. Sen sponsorimaksu on kuitenkin asetettu 0,59 %:ksi, kun taas Fidelityn maksu on huomattavasti alhaisempi eli 0,39 %.

Toinen keskeinen yksityiskohta oli Bitwisen muutetussa S-1:ssä, jossa todettiin, että nimeämätön taho kylväisi Bitcoin ETF:ään (BITB) 200 dollarilla – paljon enemmän kuin BlackRockin 10 miljoonan dollarin siemen.

JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimonin viimeaikaiset kommentit

Yksi asia erottui nimetyistä “valtuutetuista osallistujista”, jotka viittaavat olennaisesti vakiintuneeseen yritykseen, joka on valittu ohjaamaan ETF:n varojen virtaa.

Pankki on suurin nimetty osallistuja ei vain BlackRockin Bitcoin ETF:ssä, vaan myös muille hakijoille. JPMorganin toimitusjohtajan Jamie Dimonin kanta Bitcoiniin ja kryptoon on kuitenkin koskenut sitä, kuinka omaisuusluokka on rikollisille. Vain muutama sitten JPMorganin johtaja sanoi, että hän “sulkeisi” krypton, jos hän olisi hallitus.

Hän kertoi lainsäätäjille senaatin kuulemisessa aiemmin tässä kuussa:

”Olen aina vastustanut syvästi kryptoa, Bitcoinia jne.… se on todellinen käyttötapaus rikollisille, huumekauppiaille, rahanpesulle ja veronkierrolle. Siitä on hyötyä”

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.