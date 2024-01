Pullix, uusi trade-to-earn -kryptovaluutta, käynnisti ennakkomyynninsä vasta muutama päivä sitten. Neljännen vaiheen sijoittajat ovat sijoittaneet tokeniin ja kerätyt summat saavuttivat 1,98 miljoonaa dollaria. Investointi ei ole sattuma, vaan osoitus hankkeen mahdollisuuksista. Sijoittajien odotukset siitä, että Pullixilla on erityinen asema kryptomaailmassa, ovat houkutelleet muitakin mukaan. Tästä syystä saatat haluta tietää lisää tästä tokenista, jonka odotetaan nousevan yli 100-kertaisesti vuonna 2024.

Tietoja Pullixista

Copy link to section

Pullix on kryptovaluuttapörssi, joka yhdistää hajautetun ja keskitetyn pörssin ominaisuudet. Alusta käynnistettiin sen oivalluksesta, että nämä kaksi vaihtotyyppiä ovat jääneet vajaaksi. Niiden edullisten ominaisuuksien teippaus ratkaisee ongelmallisia asioita ja tarjoaa sijoittajille hyödyllisiä ominaisuuksia.

Otetaan esimerkki likviditeetistä, joka on keskeinen ominaisuus, jonka avulla sijoittajat voivat treidata varoilla nopeasti ja edullisesti. Keskitetyillä pörsseillä on etu hajautettuihin vastineisiin verrattuna, koska niissä on paljon likviditeettiä. Pullix hyödyntää tätä CEX-määritettä kannustamalla käyttäjiä ja tarjoamalla useita vaihdettavia omaisuuseriä. Alusta tekee yhteistyötä myös institutionaalisten likviditeetin tarjoajien kanssa tarjotakseen kaivattua likviditeettiä. Tarjoamalla syvää likviditeettiä Pullix ratkaisee pitkäaikaisen ongelman, joka on estänyt DEX:ien käyttöönottoa.

Toisaalta Pullix hyödyntää DEX:ien suojausominaisuuksia ja ratkaisee yleisen CEX-ongelman. Tähän mennessä sinun on oltava tietoinen CEX:issä raportoiduista toistuvista hyväksikäytöistä ja tietoturva-aukoista. Pullix tarjoaa sijoittajille yksityisiä avaimia, joiden avulla sijoittajat voivat hallita täysin varojaan, aivan kuten DEX:t. Yksityisten avainten avulla voit olla varma, että kukaan ei varasta omaisuuttasi, mikä luo mielenrauhaa.

On myös tarpeetonta mainita, kuinka pakolliset KYC-vaatimukset ovat olleet hankalia CEX-sijoittajille. Pullixilla yksityisyys säilyy 100 %:sti. Sijoittajat avaavat vain tilin pörssissä käyttämällä sähköpostiosoitettaan. Treidaajat käyttävät digitaalista omaisuuttaan kaupan vakuudeksi, mikä tekee alustasta tehokkaan, kätevän ja turvallisen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Onko Pullix hyvä sijoitus?

Copy link to section

Pullix on maailman ensimmäinen trade-to-earn -alusta. Kuten mikä tahansa uusi projekti, se saa todennäköisesti huomiota. Ennakkomyynti on tapahtunut ensin alustan ainutlaatuisuuden ansiosta. Sellaisenaan sen alkuperäisen PLX-tokenin odotetaan nousevan massiivisesti käyttöönoton kasvaessa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nähdessäsi termin trade-to-earn, saatat haluta tietää, mitä se tarkalleen ottaen oikein tarkoittaa. Kirjaimellisesti se tarkoittaa ansaitsemista treidaamalla. Tietenkin ilmeinen tie alustalla ansaitsemiseen on omaisuuden treidaaminen ja voittojen ansaitseminen. Pullix palkitsee kuitenkin sijoittajat vain alustansa käyttämisestä treidin tuloksista riippumatta. Sijoittajat ansaitsevat voitto-osuuden alustan päivittäisistä tuloista.

Palkitsemismekanismin lisäksi Pullix on lainausprotokolla. Sijoittajat hyötyvät lainaamisesta ja lainanannosta ja kasvattavat tulojaan. On myös jännittäviä tuloja tuottoviljelyn, panostuksen ja Pullixin VaultX-ominaisuuden kautta. Saatavilla on myös NFT- ja DeFi-launchpadeja passiivisen lisätulon saamiseksi.

Pullix on myös edullinen alusta. Sijoittajat käyvät kauppaa varoilla ilman palkkioita ja tiukkoja eroja, mikä tekee Pullixista kilpailukykyisen ja houkuttelevan. Lisäksi? Voit treidata useilla krypto- ja perinteisillä omaisuuserillä, mukaan lukien forex ja osakkeet. Sijoittajat voivat myös hyödyntää marginaalikauppaa treidatakseen suurempia määriä ja ansaitakseen enemmän.

Investoitko Pullixiin 100-kertaisella voitolla?

Copy link to section

Analyytikot ovat pitäneet Pullixia nousujohteisesti ja odottavat peräti positiivisia tuloksia sen julkaisun jälkeen. Markkinoiden yksimielisyys on, että Pullixin hinnalla on potentiaalia nousta 100-kertaiseksi vuonna 2024 tai enemmän.

Konservatiivisen näkemyksemme mukaan token voi nousta tulevaisuudessa enemmän marginaaleja ainutlaatuisen roolinsa vuoksi. Koska johtavien alustojen merkit kasvavat suuremmalla marginaalilla, Pullixia tulisi pitää samassa suhteessa. Kiinnostuneet sijoittajat voivat saada lisätietoja tunnuksen ennakkomyynnistä projektin verkkosivustolta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.