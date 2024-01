Shiba Inu kasvussa polttonopeuden noustessa pilviin ja Meme Moguls vauhdissa mukana

Shiba Inu (SHIB) tekee aaltoja räjähdysmäisellä SHIB-polttonopeudellaan ja vaikuttavalla 28,30 %:n hinnannousulla viimeisen kuukauden aikana. Vaikka polttonopeuden vaikutukset eivät vieläkään ole paljon, ainakin meemikolikolla on joitain etuja.

Samaan aikaan uusi tulokas, uusi meemikolikko Meme Moguls, on saamassa vauhtia markkinoilla vaihtoehtona Shiba Inu -ilmiölle.

Shiba Inu -polttonopeuden lisäys

Shiba Inu, joka on tunnustettu yhdeksi merkittävimmistä kryptovaluuttakolikoista, on kokenut hintansa huomattavan 28,30 % nousun viimeisen kuukauden aikana. Huolimatta äskettäisestä 0,56 %:n laskusta viimeisen 24 tunnin aikana, Shiba Inun sietokyky, joka on noussut 30 % viimeisen vuoden aikana, on kiinnittänyt krypto-harrastajien huomion maailmanlaajuisesti.

Shiba Inun hintakaavio

Tähän nousuun liittyy kiehtova kehitys – SHIB:n palamisnopeus on noussut räjähdysmäisesti 2752,41 %. 410 698 biljoonan poltto palamisen alkamisen jälkeen on herättänyt uteliaisuutta treidaajien ja sijoittajien keskuudessa. Merkittävät polttotapahtumat yksittäisistä osoitteista yhdistettynä Shibariumin, Ethereumiin rakennetun Layer 2 -ratkaisun, integrointiin ovat edistäneet Shiba Inun kehittyvää apuohjelmaa sen meemikolikoiden lisäksi.

Shiba Inun yleinen kehityssuunta pysyy positiivisena sen jälkeen, kun Shibariumin integrointi laajensi Shiba Inun apuohjelmaa, mikä helpotti NFT:itä, metaverse-sovelluksia ja pelaamista. Shibarium käsittelee yli 7,8 miljoonaa tapahtumaa päivittäin, ja sillä on 1,3 miljoonaa yksilöllistä lompakkoosoitetta.

Meme Moguls: nouseva meemikolikon vaihtoehto

Shiba Inun merkittävän matkan aikana krypto-areenalle on astunut uusi kilpailija – Meme Moguls. Vaihtoehtona Shiba Inulle, Meme Moguls on saamassa vauhtia, kun sen ennakkomyynti kiihtyy.

Mikä on Meme Moguls?

Meme Moguls on valmiina olemaan maailman ensimmäinen meemipohjainen pörssi ja pörssi, joka tarjoaa käyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla tekemisissä meemivaikutteisten omaisuuserien kanssa.

Alusta esittelee kiehtovan ansaitsemispelin, joka upottaa pelaajat meemimarkkinoiden treidauksen fantasiamaailmaan. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden ostaa, myydä ja vaihtaa meemiomaisuutta, joka muistuttaa perinteistä osake- ja kryptokauppaa.

Meme Mogulsin ennakkomyyntistrategia, jonka tarkoituksena on luoda 100 miljonääriä kolmen ensimmäisen julkaisukuukauden aikana, pyrkii olemaan seuraava 100-kertainen merkki, joka muistuttaa Pepen, Shiba Inun tai Dogecoinin menestystarinoita.

Osallistujien houkuttelemiseksi Meme Moguls tarjoaa eksklusiivisia palkintoja, eloisan osallistumisyhteisön ja ainutlaatuisia NFT:itä, jotka on ansaittu pelisaavutuksilla. Sen meneillään olevissa MGLS-merkkien ennakkomyyntivaiheissa on myös 10 000 dollarin lahja Twitterin aktiivisimmalle käyttäjälle kunkin vaiheen lopussa ja hinnankorotus kunkin vaiheen alussa.

Lehdistöhetkellä ennakkomyynti oli kolmannessa vaiheessa ja keräsi jo 1 155 658 dollaria. Yksi MGLS maksoi 0,0025 dollaria. Voit osallistua ennakkomyyntiin vierailemalla heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Johtopäätös

Kun Shiba Inu jatkaa nousuaan ja Meme Moguls nousee mahtavaksi vaihtoehdoksi kryptovaluuttojen memecoin-maisemassa, tuleva vuosi saattaa osoittautua dynaamiseksi meemipohjaisten omaisuuserien kannalta.

Mutta riippumatta meemikolikon valinnasta, sijoittajien tulee pysyä valppaina kryptomarkkinoiden äärimmäisen vaihtelevan luonteen vuoksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.