Bitcoin -sijoittajat päättivät vuoden 2023 onnellisesti, ja uusi vuosi on todennäköisesti heille yhtä ystävällinen, kuten Mobius Capital Partnersin perustaja Mark Mobius sanoi.

Mobius näkee Bitcoinin olevan 60 000 dollaria vuonna 2024

Copy link to section

Mobius ennustaa markkina-arvoltaan maailman suurimman kryptovaluutan nousevan 60 000 dollariin vuonna 2024, mikä viittaa yli 40 prosentin nousuun. Tässä on syytä mainita, että rahastonhoitaja varoitti tarkasti Bitcoinin jyrkästä laskusta 20 000 dollariin vuonna 2022.

Puhuessaan äskettäin CNBC:n henkilöiden kanssa hän myönsi, että “tälle ennustukselle ei sinänsä ollut perusteita”, paitsi että Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea näyttää nyt enemmän kuin todennäköiseltä hyväksyvän BTC-pörssillä noteeratun rahaston lähitulevaisuudessa.

Monet uskovat, että Bitcoin ETF lisää merkittävästi institutionaalista kiinnostusta kryptovaluuttaan, mikä yleensä johtaa hinnan nousuun.

Edellyttäen, että Mobiuksen BItcoin-ennuste osoittautuu jälleen todeksi, on mahdollista, että muutkin kryptot, mukaan lukien vasta äskettäin lanseeratut, kuten Shiba Memu, hyötyvät, koska BTC on kryptomarkkinoiden suunnannäyttäjä.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Shiba Memu toimii alkuperäisellä meemikolikolla

Copy link to section

Shiba Memun avulla voit hyötyä vahvuudesta kryptovaluutta-avaruudessa, samalla kun pääset alttiiksi suunnattoman fokusoiduille tekoälymarkkinoille.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tutkitaanpa ensin Shiba Memun kryptopuolta.

Shiba Memu saa voimansa alkuperäisestä meemikolikosta, jota se kutsuu nimellä “SHMU”. Vaikka meemikolikoihin sijoittamiseen voi liittyä riskejä, on myös muistettava, että markkinat kasvoivat tuhkasta vuonna 2020 ja tuovat yli 20 miljardin dollarin arvon vuoden 2022 loppuun mennessä.

SHMU on äskettäin lopettanut ennakkomyyntinsä, joka keräsi yhteensä yli 4,9 miljoonaa dollaria. Sen odotetaan nyt “listautuvan pian”, kuten sen verkkosivuilla on historiallisesti taipumus avata seuraavan rallin kryptokolikossa.

Haluatko tietää lisää Shiba Memusta? Vieraile verkkosivustolla tästä linkistä.

Kuinka Shiba Memu (SHMU) käyttää tekoälyä?

Copy link to section

Katsotaanpa nyt Shiba Memun tekoälypuolta.

Verkkosivustolla löytyvän whitepaper-julkaisun mukaan alusta hyödyntää tekoälyä luodakseen mainossisältöä ja levittääkseen sitä Internetissä. Joten Shiba Memu on pohjimmiltaan markkinoinnin voimapesä.

Itse asiassa sen whitepaper-julkaisussa sanotaan, että Shiba Memu on yhtä tehokas kuin 100 markkinointitoimistoa yhteensä.

Vielä tärkeämpää on, ettet ole jo liian myöhässä investoidaksesi tekoälyyn. Statista ennustaa markkinoiden kasvavan noin kymmenkertaiseksi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja voit hyödyntää tätä nopeaa kasvua asemalla SHMU:n alkuperäisessä meemikolikossa.

Voit selvittää Shiba Memun sijoittamisen muutamalla yksinkertaisella vaiheella sen verkkosivustolla täällä.

SHMU voisi hyötyä myös muista myötätuulista

Copy link to section

Spot Bitcoin ETF:n lisäksi on olemassa muutamia muita myötätuulia, jotka voivat auttaa kryptoavaruutta, mukaan lukien Shiba Memu tänä vuonna.

Ensinnäkin Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan yleisesti laskevan korkoja vuonna 2024, mikä lisää kiinnostusta riskialttiisiin omaisuuseriin, kuten osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. FOMC:n jäsenet ovat hiljattain ilmoittaneet kolmesta koronlaskusta tänä vuonna, kuten Invezz raportoi täällä.

Sen lisäksi bitcoinit puolitetaan huhtikuussa 2024. Silloin BTC:n kokonaistarjonta puolittuu ja kolikon hinta nousee merkittävästi.

Huomaa, että muut asiantuntijat ennustavat jopa paljon aggressiivisempaa Bitcoinin rallia tänä vuonna. CoinFund – riskipääoma, esimerkiksi näkee maailman suurimman kryptovaluutan nousevan puoleen miljoonaan dollariin vuonna 2024.

Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja Shiba Memusta ja sen alkuperäisestä meemikolikosta “SHMU”.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.